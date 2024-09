Câmara Municipal de Pacatuba aprova PL de Utilidade Pública

A Câmara de Vereadores de Pacatuba aprovou, em sessão plenária realizada nesta terça-feira, 27, o Projeto de Lei 23/2024, de autoria do vereador Fábio José Santana. O projeto declara de Utilidade Pública Municipal a “Associação Comunitária dos Moradores e Moradoras do Assentamento Boa Vista, Pacatuba/SE, e do Povoado Carro Quebrado, Japoatã/SE Nova Visão”. A iniciativa visa fortalecer o apoio institucional às atividades desenvolvidas pela associação, que desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar social e na defesa dos direitos dos moradores dessas comunidades.

O reconhecimento de Utilidade Pública Municipal é um passo significativo para a “Associação Nova Visão”, que agora poderá firmar convênios e parcerias com o poder público, possibilitando a ampliação de seus projetos e ações voltadas para o desenvolvimento local. A entidade, que atua há anos nas áreas de assistência social, educação e promoção da cidadania, tem sido um pilar para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Assentamento Boa Vista, em Pacatuba, e do Povoado Carro Quebrado, em Japoatã.

Durante a apresentação do projeto, o vereador Fábio José Santana destacou a importância do trabalho realizado pela associação e ressaltou o impacto positivo que o título de Utilidade Pública Municipal trará para as comunidades envolvidas. “Essa conquista permitirá que a associação acesse novos recursos e colabore de maneira ainda mais efetiva com o poder público, potencializando o alcance de suas ações e beneficiando diretamente centenas de famílias”, afirmou o vereador.

A aprovação do Projeto de Lei 23/2024 reflete o compromisso da Câmara Municipal de Pacatuba em apoiar iniciativas comunitárias que promovam o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Com essa decisão, a Casa Legislativa reforça seu papel de incentivadora do fortalecimento das organizações da sociedade civil, reconhecendo e valorizando o trabalho das associações locais.

A “Associação Nova Visão” agradeceu a aprovação do projeto e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando em prol das comunidades do Assentamento Boa Vista e do Povoado Carro Quebrado, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. A partir de agora, a entidade está apta a buscar novos meios de financiamento e parcerias, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento das regiões que representa.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS