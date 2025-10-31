CÂMARA MUNICIPAL REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2026–2029 NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA

Na próxima quinta-feira (06/11), às 10h, a Câmara Municipal de Aracaju promoverá uma audiência pública para discutir o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador Ricardo Vasconcelos, a participação popular é essencial para construir um plano que reflita as necessidades do público. “Eu gostaria muito que a população participasse conosco da audiência pública sobre o Plano Plurianual, pois ele trata dos quatro anos de uma gestão. Nossa intenção é ouvir a população, para que possamos elaborar um plano que realmente atenda às expectativas do nosso povo”, destacou.
O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo que define as diretrizes, objetivos e programas do governo municipal, orientando a elaboração das leis orçamentárias anuais. É por meio dele que a gestão estabelece onde e como aplicar os recursos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, cultura e assistência social.
Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro