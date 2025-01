CÂMARA REFORÇA APOIO AO PROJETO OPORTUNIDADE APRENDIZ EM REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) marcou presença em uma reunião realizada nesta segunda-feira, 27, na sede do Ministério Público de Sergipe (MPSE), para discutir estratégias e avanços no Projeto Oportunidade Aprendiz (POA). Representada pelo vereador Sargento Byron (MDB), a CMA reforçou o compromisso de colaborar com a iniciativa, que já beneficia cerca de 500 jovens em situação de vulnerabilidade social.

O POA, desenvolvido pelo MPSE em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), é uma ação voltada para a formação profissional de adolescentes acolhidos, socioeducandos (jovens sob medidas socioeducativas) e aqueles assistidos por programas sociais. Com uma abordagem que integra teoria e prática, o projeto visa transformar a realidade desses jovens, oferecendo ferramentas para o ingresso no mercado de trabalho e contribuindo para a construção de um futuro mais promissor.

Durante a reunião, o vereador Sargento Byron destacou a relevância do POA e o papel da Câmara Municipal na promoção de oportunidades. Ele enfatizou o interesse da Casa Legislativa em fortalecer a parceria com o MPSE e o MPT-SE, apontando como iniciativas dessa natureza podem impactar positivamente a sociedade.

“Esse projeto é fundamental porque abre portas para adolescentes e jovens que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Queremos somar esforços, pois a Câmara já oferece vagas de estágio e pode ampliar essa contribuição, ajudando o POA a alcançar ainda mais jovens. Estamos aqui para entender melhor a iniciativa e colaborar ativamente para que ela cresça”, declarou o vereador.

O procurador do Trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), Alexandre Alvarenga, reforçou o objetivo principal do projeto:

“O POA busca transformar a realidade de jovens por meio da aprendizagem profissional. Nosso intuito é garantir que esses adolescentes, que enfrentam desafios significativos, tenham acesso a uma formação que os prepare para o mercado de trabalho. Essa mudança gera um impacto social imensurável.”

A jovem Helena Bomfim, beneficiária do projeto, emocionou os presentes ao compartilhar sua experiência. “Participar do POA foi uma reviravolta na minha vida. Trabalhar no Ministério Público tem sido uma oportunidade única. Lembro-me de como era minha vida há poucos anos e fico muito grata por tudo que aprendi e conquistei aqui. É incrível estar ao lado de pessoas tão inspiradoras e aprender tanto.”

A promotora de Justiça Talita Cunegundes, diretora do Centro de Apoio Operacional (CAOp) da Infância e Adolescência, também pontuou a importância da união entre as instituições para o sucesso do projeto.

“O diferencial do POA é oferecer aos jovens uma formação teórica, com oficinas e capacitações, e direcioná-los à prática em órgãos públicos ou empresas parceiras. Essa junção de aprendizado e vivência prática é transformadora.”

Encerrando a reunião, a promotora de Justiça Lilian Carvalho reforçou o compromisso de expandir as oportunidades. “Nossa missão é dar continuidade ao projeto, ampliando a rede de parceiros e garantindo que esses jovens tenham acesso a novas perspectivas de emprego e desenvolvimento profissional.”

Com a presença ativa da Câmara Municipal de Aracaju, o Projeto Oportunidade Aprendiz ganha ainda mais força para atingir novos horizontes e transformar a vida de jovens sergipanos. Essa união entre os poderes e órgãos públicos reforça a importância do trabalho coletivo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Foto: Alisson Mota

Por Mônica Pena