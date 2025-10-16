Câmara vota contas da Prefeitura referentes a 2021 e 2022 nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de Aracaju apreciará, nesta quinta-feira (16), os Projetos de Decreto Legislativo nº 93/2025 e nº 94/2025, que tratam da aprovação das contas do município nos exercícios financeiros de 2021 e 2022, respectivamente, ambos sob a gestão do então prefeito Edvaldo Nogueira Filho.

Os pareceres contam com a aprovação da Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Orçamento da Casa Parlamentar, que seguiu as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE).

Por Mônica Pena – Foto: China Tom