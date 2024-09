Caminhada Aracaju na Medida Certa: Bairro São Carlos quer Candisse de Lula

Na tarde desta quarta-feira, 25, o bairro São Carlos, na Zona Norte de Aracaju, foi palco da caminhada “Aracaju na Medida Certa”, liderada pelas candidatas à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse e Professora Rosângela. A candidata de Lula percorreu as ruas da região, onde foi calorosamente recepcionada pela população, que manifestou seu desejo de ter o 13 de volta à administração municipal.

“Nossa pesquisa são as ruas. As pessoas do São Carlos não podem deixar de acreditar na política, e sim dos políticos que estão na gestão e nos candidatos que são apoiadores de Bolsonaro. Vamos reverter essa situação e resgatar os valores, conquistas e os bons tempos do PT”, afirmou Candisse.

A candidata de Lula lembrou que, como prefeito, Marcelo Déda melhorou significativamente a região do São Carlos, com obras de drenagem e pavimentação, resolvendo problemas de lama e poeira. Além disso, a construção da Praça João Paulo II, fruto do Orçamento Participativo, trouxe mais lazer e qualidade de vida para a comunidade.

“Esse amor do povo nas ruas pelo 13 nos deixa ainda mais confiantes na nossa vitória rumo à prefeitura. Eu e a Professora Rosângela vamos trazer de volta o legado petista de norte a sul de Aracaju, trabalhando incansavelmente para melhorar a vida da nossa gente! No dia 06 de outubro, vote 13 de Candisse de Lula”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo e Mavi Retrata/Assessoria de Comunicação