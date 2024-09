Caminhada Aracaju na Medida Certa: Conjunto Veneza quer Candisse como prefeita de Aracaju

Na noite da última terça-feira, 10, a chapa petista formada pela candidata à prefeita de Aracaju, Candisse, ao lado de sua vice, a Professora Rosângela, realizaram mais uma edição da caminhada “Aracaju na Medida Certa”, desta vez pelos loteamentos Veneza, na Zona Norte da capital sergipana. A candidata de Lula continua a crescer nas pesquisas e nas ruas, confirmando que a sua candidatura está muito próxima do segundo turno das eleições municipais. Candisse e Rosângela atenderam a cada cidadão e cidadã presentes nas ruas da região, levando mensagens de amor e esperança por uma Aracaju que atenda às reais pelejas de seus habitantes e receberam, em retribuição, a confirmação de que a volta do PT está mais evidente do que nunca no município.

Candisse aproveitou o momento para recordar os tempos em que o PT esteve à frente das gestões de Aracaju, destacando a parceria entre Déda e Lula. Ela enfatizou que, agora, os aracajuanos têm a chance de eleger não só uma, mas duas mulheres do Partido dos Trabalhadores para liderar a prefeitura. “Nosso plano de governo, ‘Aracaju na Medida Certa’, está em sintonia com as políticas federais e oferece soluções concretas para as demandas reais da população”, afirmou.

É importante frisar também as obras relevantes que a gestão petista de Marcelo Déda executou enquanto prefeito de Aracaju, como a pavimentação das ruas do conjunto Veneza II e a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jornalista Orlando Dantas e do Centro de Referência da Assistência Social Terezinha Meira (Casa da Família). Essas melhorias, entregues à comunidade na época, beneficiaram mais de 2 mil pessoas, reforçando o compromisso de Déda com a educação e o bem-estar social da população aracajuana.

“É por isso que devemos votar no 13. É mais uma oportunidade que nós temos de ter Lula na presidência e Candisse de Lula na prefeitura, como nos bons tempos da gestão do PT de Marcelo Déda. Queremos trazer de volta à vida digna e qualidade de vida não só para o conjunto Veneza, mas para Aracaju da Zona de Expansão à Zona Norte”, destacou a candidata.

Por fim, emocionada com o carinho e o apoio da comunidade, Candisse prestou uma homenagem ao saudoso militante “Coco”, morador do conjunto Veneza, reconhecendo sua dedicação ao Partido dos Trabalhadores. “Essa vitória será uma conquista de todos nós, e é graças a militantes como Coco, que dedicou sua vida a esse projeto, que chegamos tão longe. Vamos continuar firmes nessa caminhada, casa a casa, rua a rua, até consolidarmos nossa vitória. É 13 para trazer de volta a esperança e construir uma Aracaju na medida certa! Aracaju vota 13, vota Candisse de Lula”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo & Mavi Retrata/Assessoria de Comunicação