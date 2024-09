Caminhada em Japaratuba obteve maior público da história da cidade

No último sábado (14), o candidato à prefeitura de Japaratuba, Décio de Lara, realizou o maior encontro da história da cidade e mobilizou milhares de pessoas que se somaram a caminhada que passou pelas principais ruas e avenidas da cidade.

O ponto de encontro foi na Praça Caio Tavares, na sede do município, onde rapidamente o espaço foi ocupado por centenas de pessoas de todos os 22 povoados e assentamentos de Japaratuba.

Décio de Lara, que na última pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SE-007382/2024, é o candidato da atual prefeita, Lara Moura, que acredita fielmente na continuidade do trabalho a ser desenvolvido para Japaratuba continuar avançando.

O encontro histórico jamais tinha sido visto nos últimos anos durante os períodos eleitorais e ficou marcado pela confiança, credibilidade e respeito de todos os cidadãos que acreditam no potencial do trabalho do então secretário de Infraestrutura e Obras, que fez diversas obras para melhoria da qualidade de vida da comunidade e que hoje, com seu nome a disposição, acredita que pode fazer muito mais.

