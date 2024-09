Caminhada no Santa Maria evidencia a consolidação da opção por Luiz Roberto

O entusiasmo e a expressão da vontade popular numa das localidades mais populosas de Aracaju. Na manhã deste domingo, 22, esta foi a constatação de quem acompanhou a grande caminhada promovida pelos candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira em 30 ruas nos residenciais Padre Pedro, Maria do Carmo e no conjunto Valadares, no bairro Santa Maria.

Em quase quatro horas de caminhada, os acenos, aplausos, o abraço e o carinho dos moradores foram marcantes para quem presenciou a ação que percorreu os maiores residenciais da região.

“Nós viemos aqui, humildemente, e de cabeça erguida, pedir o voto destes moradores que efetivamente conhecem a atuação da administração municipal. Muita coisa foi feita aqui, praças, escolas, unidades de saúde, mas vamos fazer muito mais. Construiremos creches, vamos aperfeiçoar a infraestrutura solucionando onde há problemas de esgotamento e, sobretudo, vamos entregar as escrituras dessas casas, comprovando, além da efetiva posse, os títulos de propriedade destes imóveis”, relatou Luiz Roberto, em relação à necessidade de regularização de algumas áreas onde as casas foram edificadas, cujo terreno é da administração estadual.

Ao lado do senador Laércio Oliveira, da deputada federal Katarina Feitoza, diversas candidatas e candidatos a vereador, além de correligionários, os candidatos cumprimentaram os moradores, apresentaram as propostas constantes do plano de governo e ouviram sugestões para aperfeiçoar iniciativas e serviços prestados. “Essa é a beleza que a democracia nos permite, dialogando corpo a corpo com a população e validando as iniciativas para que consigamos avançar muito mais”, destacou Fabiano Oliveira.

Fonte e foto assessoria