Caminhada promovida pela SES marca Dia de combate ao abuso de crianças e adolescentes

Neste sábado, 18, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de crianças e adolescentes que inspirou a campanha Maio Laranja. Em virtude da data, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e a Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), promoveu na Orla de Atalaia a caminhada ‘Faça Bonito’ para conscientizar a população acerca do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, a caminhada é de suma importância para mobilizar toda a sociedade. “A ação é mais um dos eventos que o governo tem feito durante o mês para lembrar as pessoas de proteger as nossas crianças. Sabemos o quanto essa problemática pode interferir na vida de uma criança e para isso a população deve estar atenta’, reforçou Marco Aurélio.

Ao longo do percurso da caminhada ‘Faça Bonito’ houve pontos de informação onde os profissionais da Saúde, da Educação e da Assistência Social estiveram disponíveis para fornecer orientações e materiais informativos dos serviços assistenciais. A caminhada contou, ainda, com apresentação do grupo de percussão Batalá.

A diretora estadual de Proteção Social da Seasic, Cecília Dias, também esteve na caminhada e ressaltou o papel da proteção social da criança e do adolescente. “A data traz mais uma sinalização de que o trabalho precisa ser continuado e fortalecido para que a gente diga não a qualquer tipo de violência às nossas crianças e adolescentes. Eles são a nossa prioridade absoluta e essa mobilização é fundamental para o fortalecimento da proteção social junto aos órgãos estaduais”, destacou Cecília.

Apoio da população

A população esteve presente para apoiar a causa de combate ao abuso da criança e adolescente. Uma das participantes foi a professora de sociologia, Sabrina Carvalho, que contou que encontros como esse são imprescindíveis para a visibilidade da causa. “Como professora e socióloga, acho que é uma forma de mobilizar a sociedade e fazer com que se conscientizem acerca desse problema que tanto atinge nossas crianças e adolescentes”, disse.

A advogada e membro da coordenação do Comitê Estadual de Enfrentamento contra Violência de Crianças e Adolescentes, Glicia Salmeron, também participou da caminhada, e chamou atenção para o dia 18 de maio. “É um dia que marca a mobilização da campanha ‘Faça Bonito’ com o significado de trabalhar junto à sociedade, para que todos se sintam responsáveis pelo enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes”, pontuou.

Atendimento especializado

O Centro de Referência no Atendimento Infantojuvenil (Crai), fica localizado em anexo a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) e tem o objetivo de cuidar das crianças e adolescentes até os 17 anos, 11 meses e 29 dias que são vítimas de violência sexual no Estado. O centro conta com uma equipe multidisciplinar envolvendo médicos ginecológicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros para um atendimento humanizado e qualificado.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19h. Nos finais de semana, noite e feriados, as vítimas recebem o atendimento emergencial na rede de urgência hospitalar do Estado e têm seguimento assistencial no Crai.

Foto: Flávia Pacheco