Campanha destaca combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço

Campanha “Julho Verde” destaca prevenção e combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço

Foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) em 2020 a Lei N° 8.770/2020, que instituiu a campanha “Julho Verde” voltada de prevenção e combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. O foco é estimular a promoção de informações sobre este tipo de câncer, que é o quinto de maior incidência no Brasil no público masculino, provocando cerca de 10 mil mortes por ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Anualmente, cerca de 700 mil novos casos são diagnosticados no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, os tumores de cabeça e pescoço são uma denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago, tireoide, seios paranasais, fossas nasais e glândulas salivares.

Algumas Causas e Sintomas

O tabagismo é responsável por 97% dos diagnósticos de câncer de laringe. O álcool associado ao fumo aumenta em 5 vezes o risco para câncer nessa região. A infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) também tem contribuído para o aumento na incidência da doença em jovens nos últimos anos, em virtude da falta de uso de preservativos na prática do sexo oral.

A exposição excessiva ao sol sem proteção também representa risco importante para o câncer de lábios. Além disso, o excesso de gordura corporal aumenta o risco de câncer de boca também pode aumentar a possibilidade de incidência da doença.

Dor ou dificuldade para engolir ou respirar; sangramento ou secreção persistente pelo nariz; dor no ouvido ou dificuldade para ouvir e dores de cabeça e tosse persistente, são alguns dos sintomas mais recorrentes.

De acordo com especialistas, manter boa higiene bucal usar preservativo (camisinha) na prática do sexo oral; atentar para qualquer alteração na boca e aproveitar as consultas com o dentista para tirar dúvidas e, principalmente, relatar qualquer sinal ou sintoma diferente podem contribuir na prevenção ou detecção em casos de câncer cabeça e pescoço.

Fonte: Biblioteca Digital do Ministério da Saúde

Foto: Governo Federal

Por Junior Matos