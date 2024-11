Campanha Mais Mulheres na Política reforça importância do voto feminino

Após o reconhecimento do voto feminino em 1932, tendo sido incorporado à Constituição de 1934 como facultativo, foi criado o Dia da Instituição do Direito e voto da Mulher, celebrado anualmente em 3 de novembro. O movimento para a instituição do voto feminino no Brasil ganhou força com a luta da professora Maria Lacerda de Moura e a bióloga Bertha Lutz. Elas fundaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher.

Na Assembleia Legislativa de Sergipe, a lei Lei nº 8.870/2021, institui a Campanha “Mais Mulheres na Política”, e a inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Sergipe. Segundo o texto, os principais objetivos são: disseminar informações sobre capacitação e participação das mulheres na política através de palestras, seminários e cursos; conscientizar as mulheres do Estado de Sergipe sobre a importância de sua participação na atividade política, motivando-as a concorrer aos cargos eletivos e motivar a participação das mulheres na atividade política, instruindo-as quanto à filiação partidária e como agir em casos de violência política.

Mulheres no poder

A primeira mulher eleita pelo voto popular no âmbito federal foi a médica paulista Carlota Pereira de Queirós; a primeira senadora foi Eunice Mafalda Berger Michiles. Em Sergipe a professora laranjeirense, Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro se elegeu deputada estadual e em Aracaju. A vereadora Emília Corrêa (PL), foi eleita no último dia 27 de outubro, a primeira prefeita de Aracaju.

Vinte anos após a eleição de Quintina Diniz, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), contou com a eleição da deputada Núbia Nabuco Macedo, esposa de Francisco de Araújo Macedo, líder do Partido Trabalhista Brasileiro, em Sergipe. Atualmente fazem parte da 20ª Legislatura, cinco deputadas Áurea Ribeiro (Republicanos), Carminha Paiva (Republicanos), Lidiane Lucena (Republicanos), Linda Brasil (Psol) e Maisa Mitidieri (PSD), devendo aumentar para seis em 2025, com a chegada da deputada Kitty Lima ( Cidadania), suplente do deputado Dr.Samuel Carvalho (Cidadania), eleito prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

Na Câmara Municipal de Aracaju, são três vereadoras: Emília Corrêa (PL), Sheila Galba (União Brasil) e Professora Sônia Meire (Psol).

A bancada feminina na Câmara dos Deputados é composta por 91 mulheres, representando 17,7% das cadeiras, entre elas as sergipanas Katarina Feitosa (PSD) e Yandra Moura (União Brasil). No Senado Federal são 15 senadoras.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza