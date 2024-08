Campo do Brito é beneficiado com emendas de Ibrain

O trabalho do deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) não para. Entre os municípios beneficiados com as suas emendas impositivas na Assembleia Legislativa de Sergipe, está Campo do Brito. Recentemente, a cidade recebeu um total de R$ 150 mil reais destinados para manutenções agrícolas através de maquinários.

Esse valor irá auxiliar o homem do campo nos trabalhos agrícolas. Muitas são as necessidades da população e o parlamentar reconhece a importância de trabalhar em prol do povo mais necessitado.

Segundo o deputado Ibrain, o seu mandato é do povo. “Todo o meu mandato é pautado nas necessidades do povo e sei que esses maquinários irão auxiliar o trabalho dos homens e mulheres que trabalham na zona rural”, finaliza.

