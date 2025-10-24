Campus Party Weekend espera público de 10 mil pessoas e promete fim de semana gratuito de inovação, tecnologia e empreendedorismo

Programação reúne especialistas, criadores de conteúdo e jovens talentos em debates, desafios e atividades que conectam tecnologia, criatividade e impacto social

A capital sergipana será tomada por tecnologia, criatividade e inovação nos dias 25 e 26 de outubro, quando acontece a Campus Party Weekend Aracaju, na Universidade Tiradentes (UNIT). Com participação totalmente gratuita e expectativa de reunir 10 mil pessoas, o evento é uma realização do Instituto Campus Party em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), e o Governo do Estado de Sergipe, com apoio da UNIT.

Durante dois dias, o público poderá mergulhar em um ambiente que combina palestras, workshops, competições, desafios e experiências imersivas, abordando temas como inteligência artificial, cultura digital, empreendedorismo, robótica, drones, educação e sustentabilidade.

“A Campus Party Weekend Aracaju representa um marco importante para o nosso ecossistema de inovação. Estamos conectando estudantes, empreendedores, pesquisadores e criadores em um mesmo espaço de troca e aprendizado. É uma oportunidade para inspirar novas ideias, estimular talentos e mostrar que Sergipe tem potencial para ser referência em tecnologia e criatividade no Nordeste”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Dilermando Júnior.

Inteligência artificial e o futuro da inovação

A programação reúne grandes nomes da tecnologia e da educação. Entre os destaques, está a palestra de Gustavo Guanabara, professor e criador da plataforma Curso em Vídeo, que abre o evento com o tema “IA: PQP!”, explicando de forma prática e divertida os fundamentos e aplicações da inteligência artificial.

O Fórum do Marco Regulatório da Inteligência Artificial também ganha destaque na programação, com debates que tratam desde o impacto das tecnologias digitais na infância e adolescência até o papel da IA no futuro do trabalho, da educação e dos serviços públicos. As discussões contarão com nomes como Jéssica Senra, Débora Garofalo, Gustavo Guanabara, João Victor Archegas, Sandeco Macedo (IFG/UFG), Gerson Yoshinari e Carlos Rodrigo Fonseca (Serpro), promovendo uma reflexão sobre o uso responsável e ético da tecnologia e os desafios da regulação no Brasil.

“Falar sobre inteligência artificial hoje é essencial não apenas para entender o futuro, mas para moldá-lo. A Campus Party se propõe a aproximar a tecnologia das pessoas e mostrar que, quando bem utilizada, a IA pode ser uma ferramenta poderosa de inclusão, inovação e transformação social”, afirma Francesco Farruggia, presidente global da Campus Party.

Empreendedorismo e talentos locais

A Campus Party Weekend Aracaju também será um espaço de fomento ao empreendedorismo e à inovação. Os programas Campus Startup e Campus Future reúnem startups e projetos acadêmicos com soluções para áreas como sustentabilidade, mobilidade urbana, educação e inclusão social. Durante o evento, empreendedores e estudantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos ao público e a investidores, promovendo o desenvolvimento de novas ideias e negócios.

Ideathons: tecnologia e propósito

Outro destaque da edição são os Ideathons, maratonas de inovação que desafiam equipes multidisciplinares a desenvolver soluções criativas para problemas reais em um curto período de tempo. Combinando colaboração, tecnologia e propósito social, os Ideathons estimulam o pensamento crítico e o trabalho em equipe, conectando jovens talentos a temas de impacto.

Nesta edição, dois desafios compõem a programação. O Ideathon SERPRO traz o tema “Aracaju de amanhã: conectando jovens talentos à economia do futuro”, enquanto o Ideathon Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado propõe a criação de soluções para tornar os serviços digitais públicos e privados mais acessíveis e inclusivos, com foco na autonomia de pessoas com deficiência. As equipes vencedoras receberão premiações que somam R$ 10 mil.

Arena de Drones e experiências interativas

Uma das atrações mais aguardadas é a Arena de Drones, com corridas, oficinas, simulador e atividades abertas ao público. Haverá workshops de montagem de mini-drones e introdução ao mercado profissional de drones, ministrados pelos instrutores Carlos Cândido e Ricardo Yamamoto da DroneLab. As atividades são voltadas a jovens e adultos e funcionam por ordem de chegada.

Para Francesco Farruggia, a realização da Campus Party em Aracaju reforça o papel do evento como um agente de inclusão digital e democratização do conhecimento. “A Campus Party é um espaço para inspirar, conectar e provocar reflexão sobre o papel da tecnologia na vida das pessoas. Ao levarmos para Aracaju discussões sobre IA, inovação e impacto social, queremos mostrar que o futuro digital deve ser construído de forma colaborativa e inclusiva”, finaliza o presidente.

Serviço

Campus Party Weekend Aracajú

Data: 25 e 26 de outubro

Horário: Das 8h às 20h

Local: UNIT – Universidade Tiradentes

Endereço: Av. Murilo Dantas, 300 – Farolândia, Aracaju – SE

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Inteligência Artificial, Robótica, Internet da Coisas, Drones&Pilotagem, eSports, Maker, impressão 3D & Eletrônica, Educação & Projetos Acadêmicos, e Empreendedorismo, Comunidades & Inovação. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo o mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Itália, Canadá, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Uruguai e Singapura. O evento está presente no Brasil há mais de 15 anos.

Agência Virta