Canal do Xingó: Chico do Correio pede criação de Frente Parlamentar

O deputado Chico do Correio (PT) usou a Tribuna, nesta terça-feira (16), para falar sobre a construção do Canal do Xingó, que deve compreender 300 quilômetros de extensão entre Sergipe e Bahia, a partir do Rio São Francisco, para reforçar a rede de abastecimento hídrico no interior dos dois estados. A ideia é levar água a perímetros irrigados, projetos de assentamento, agroindústrias, povoados e imóveis ao longo do canal.

O parlamentar informou que diversos deputados estaduais aderiram à implementação da Frente Parlamentar em Busca da Construção do Canal do Xingó. Durante a sessão plenária desta terça-feira, foram solicitadas assinaturas dos parlamentares com este fim.

“Não vou ser repetitivo porque todos sabem do trabalho que estamos fazendo e da necessidade da construção desse canal para a redenção do sertão e para a melhoria das condições de vida de todos daquela região e, consequentemente, melhoria para todo o estado de Sergipe”, afirmou.

Esta construção é falada desde a década de 1990. Chico do Correio lembrou que em 1998 foram iniciados os estudos, que já estão prontos para que a obra possa ser realizada com investimento inicial de R$ 250 milhões com 2,5 km em Paulo Afonso. Após isso, precisarão ser utilizado R$ 3 bilhões diluídos em alguns anos no orçamento da União.

Deputado Luiz Fonseca

Em aparte, o deputado Luiz Fonseca (PP) se uniu a esta pauta. Ele anunciou que assinou o pedido para criação da Frente Parlamentar pela necessidade de tornar este projeto real para benefício da população.

“É muito importante para que a gente possa fazer juntos as cobranças para que esse canal seja resolvido, há vários anos vem se arrastando e essa Frente Parlamentar é uma maneira da gente poder cobrar também da Bancada Federal, que detém os recursos federais para que esse projeto seja realizado. Inclusive já foi incluído como prioridade pelo governador do Estado (Fábio Mitidieri)”, afirmou.

As declarações ocorreram durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Última votação do semestre

Nesta quarta-feira (17), será realizada a última votação de projetos do primeiro semestre, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e os Projetos de Lei podem ser acessados através do Alese Legis.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira