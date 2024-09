GÉSSICA DOS ANJOS IMPULSIONA PARTICIPAÇÃO FEMININA E DA JUVENTUDE NA POLÍTICA DA BARRA DOS COQUEIROS

Candidata a vice de Alberto, Géssica dos Anjos impulsiona participação feminina e da juventude na política da Barra

Com um sobrenome de peso na história política da Barra dos Coqueiros, Géssica dos Anjos (Podemos), 26 anos, chega para dar vez e voz às mulheres. Ela é a única candidata a vice-prefeita do município nesta eleição de 2024. Junto com o prefeito Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição, Géssica tem como objetivo ampliar a participação feminina e da juventude na política.

“A coligação ‘A Barra Avança com Trabalho’ é a única que tem uma vice na chapa. Isso demonstra consciência, confiança e visão clara de nosso agrupamento. Temos que ocupar mais espaços, temos que fazer a nossa voz ser ouvida tanto das mulheres, como da juventude. Tanto na gestão de Alberto Macedo como nesta campanha, este objetivo está sendo alcançado. Eu agradeço muito ao nosso prefeito pela confiança em mim”, destaca Géssica.

Mesmo jovem, Géssica já carrega em seu currículo a experiência com a gestão pública. No início de 2023, ela assumiu o cargo de secretária municipal de Cultura da Barra dos Coqueiros. Em quase um ano e meio à frente da pasta, ela coordenou importantes ações culturais, como o Barra Folia, considerado o maior Carnaval de Sergipe, e o Arraiá da Barra, que por dois anos consecutivos ganhou o prêmio Sanfona de Ouro.

Mulheres na gestão

“O prefeito Alberto, reconhecendo o papel que a mulher representa na sociedade e no campo profissional, formou um time administrativo com várias mulheres. E eu sou a prova disso, com a maior satisfação e orgulho. A gestão de Alberto é marcada pela participação ativa das mulheres em pastas importantes, ocupando, atualmente, cerca de 60% da Prefeitura”, ressalta Géssica.

Filha primogênita de Gilson dos Anjos – ex-prefeito da Barra dos Coqueiros por três mandatos e forte liderança do município –, Géssica se criou e vive na Barra, terra de suas origens familiares e terra que lhe deu “régua e compasso” para a vida.

Bandeiras de Géssica

Aos 16 anos, Géssica mergulhou na política ao se filiar ao partido Democratas (DEM), atual União Brasil. Na sigla, ocupou espaços importantes, como de vice-presidente do Diretório Municipal da Barra dos Coqueiros. Em 2024, se filiou ao Podemos.

“É na Barra que venho construindo minha trajetória na política. Quero e tenho muito o que fazer por nosso município. Além de defender a bandeira da participação das mulheres na política, em espaços importantes, seja na esfera pública ou privada, tenho como foco as bandeiras juventude e da causa animal. Sou formanda de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Sergipe e tenho os animais como minha grande paixão de vida”, afirma Géssica.

Fonte e foto assessoria