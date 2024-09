CANDIDATA YANDRA RESPONDE A ALESSANDRO VIEIRA E DIZ QUE “SENADOR TAMBÉM PROPAGA FALSAS INFORMAÇÕES”

Em resposta às recentes acusações infundadas do Senador Alessandro Vieira (MDB), esclarecemos que a candidata Yandra tem cumprido rigorosamente todas as normas eleitorais, pois a desincompatibilização de suas funções no programa Geração Y, transmitido pela TV Atalaia, ocorreu dentro do prazo legal determinado pela Justiça Eleitoral, não havendo qualquer irregularidade.

O Senador também propaga falsas informações sobre a suposta ilegalidade no uso de publicidade do programa Geração Y em busdoor. No entanto, essa questão já foi devidamente julgada pela Justiça Eleitoral, que, mais uma vez, reconheceu a lisura da atuação de Yandra, confirmando a inexistência de qualquer ilegalidade no período pré-eleitoral (RP 0600063-50.2024.6.25.0027).

Outro ponto distorcido pelo Senador é a alegação de um crescimento patrimonial de 457% entre 2022 e 2023. Os dados apresentados à Justiça Eleitoral em agosto de 2022 referem-se aos bens e direitos adquiridos até 31/12/2021, refletindo, portanto, o patrimônio antes das eleições de 2022.

Desde então, Yandra passou a receber o subsídio como deputada federal, além de ter recebido parte de uma herança deixada por seu avô paterno, falecido em novembro de 2021.

O Senador também ignora que Yandra possui dívidas e empréstimos relacionados à aquisição de bens de forma parcelada, sendo que todos esses valores foram devidamente declarados à Receita Federal, que não apontou qualquer irregularidade, de forma que o imposto de renda apurado foi parcelado em oito prestações, todas em dia.

Infelizmente, Yandra tem sido alvo constante de fake news, mentiras e ataques preconceituosos por ser mulher e candidata ao cargo mais importante da nossa cidade. Esse tipo de ataque, muitas vezes vindo de quem pouco ou nada faz pelo nosso povo, é uma tentativa clara de desviar o foco do debate eleitoral que deveria ser centrado em propostas e realizações.

Yandra já adotou uma série de medidas judiciais para combater esse preconceito e o machismo, que seguem enraizados na política. Não se intimidará e seguirá firme em sua campanha, sempre ao lado do povo de Aracaju, com transparência, verdade e compromisso com o futuro da nossa cidade.

Da assessoria da candidata