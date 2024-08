YANDRA MOURA E BELIVALDO REALIZAM A PRIMEIRA MINI CARREATA NESTE SÁBADO NO BAIRRO BUGIO, EM ARACAJU

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, realizou, neste sábado (17), na Zona Norte da capital, a primeira mini carreata da campanha. Para reunir apoiadores e espalhar sua mensagem de avanço, a carreata percorreu as ruas do Bugio.

Mobilizando centenas de carros, Yandra iniciou mais um ciclo da sua vida política no bairro Bugio, local que fez o primeiro Novos Caminhos para Aracaju, projeto que colocou o povo aracajuano no centro da futura gestão, ao lado do povo que sempre a acolheu e abraçou o projeto que visa fazer Aracaju avançar cada vez mais.

Yandra foi acolhida pelas aracajuanas e aracajuanos que a receberam com esperança no olhar e fé por dias melhores, onde o povo faça parte da gestão e os mais vulneráveis recebam a atenção ele o cuidado que precisam.

“Podem ter certeza, meus amigos do Bugio, que a gente sabe como trazer de volta a dignidade do nosso povo e da nossa gente. Temos um projeto grandioso para o Bugio. Aqui vai ter um novo posto de saúde, com equipamentos para atender os moradores, vamos resolver o problema da falta de medicamentos, acabar com as filas de espera e com a ‘análise’ que nós iremos mandar para longe de Aracaju”, declarou Yandra durante a apresentação das suas propostas.

Fonte e foto assessoria