Candidato  a prefeito de Itabaiana teme pela vida; “Não é mais sobre a injustiça de tentarem me tirar”

O candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), usou seu perfil oficial no Instagram para denunciar ameaças contra ele e a família: “Não é mais sobre a injustiça de tentarem me tirar das urnas. A campanha em Itabaiana está tomando um rumo que estou temendo pela minha vida, dos meus familiares e dos meus amigos”, escreveu.

Sem citar nomes, Valmir de Francisquinho informou que “existe um indivíduo que afronta, antecipa resultado judicial e ainda ameaça as pessoas. Até quando?”, questionou. O site de notícias Itnet publicou que “a corrida pelo poder na cidade serrana parece ter atingido um novo patamar de tensão, com o cenário político se tornando cada vez mais conturbado. A população e os observadores esperam ansiosos pelos próximos capítulos dessa controversa disputa eleitoral”, frisou.

A reação de Valmir foi motivada pela confusão provocada, sábado passado, pelo empresário itabaianense conhecido por “Galeguinho da Roupa”. Ele bateu boca com populares que estavam na Praça Fausto Cardoso, em frente à casa do candidato a prefeito. De acordo com o site 93 Notícias, “em meio ao bate-boca, “Galeguinho” ameaçou as pessoas, chegando a dizer que enchia de bala a cara de um dos eleitores. O empresário afirmou, ainda, que Valmir não será candidato.

Por Destaque Noticias