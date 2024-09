Candidato Luiz Roberto cumpre agenda de interação popular na quarta-feira

Uma diversificada agenda de compromissos, diálogo com categorias e interação com a população aracajuana em diversas localidades. Assim foi o dia do candidato a prefeito Luiz Roberto que, após compromissos e gravações para os programas eleitorais, realizou uma caminhada pela avenida Canal 4, no conjunto Augusto Franco, onde, ao lado de correligionários, visitou estabelecimentos comerciais e cumprimentou os moradores naquela via que concentra atividades comerciais e serviços num dos conjuntos mais populosos de Aracaju.

Na sequência, participou de um encontro com integrantes da Guarda Municipal de Aracaju, ao lado da deputada Katarina Feitoza, e do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, onde ouviu sugestões e pleitos da categoria, e também apresentou projetos previstos no seu programa de governo como a incorporação de tecnologia e a criação de uma Escola de Formação, equipada com centro de treinamento, academia, estande de tiro, alojamentos, quadra poliesportiva, salas de aula e auditório para a capacitação continuada dos guardiões face à possibilidade de aprovação de uma Emenda Constitucional que prevê a transformação das guardas em Polícias Municipais.

“Temos que estar preparados para este novo momento, investindo na estruturação para um novo concurso, recompondo o efetivo, e no aperfeiçoamento e formação continuada dos nossos hoje guardiões e também dos agentes de trânsito, outra categoria que vamos buscar avançar na valorização e restruturação da carreira”, explicou o candidato.

Na sequência, o candidato seguiu para a comunidade Recanto da Paz, no bairro Aeroporto, onde, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira, percorreu e cumprimentou os moradores das 25 ruas que receberam os serviços de arruamento, drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação, modificando completamente o panorama urbanístico e a qualidade de vida dos moradores. “Aqui hoje nós temos uma condição digna para morar graças a essa ação da prefeitura que trouxe o calçamento e a canalização do esgoto nos livrando da lama e da poeira”, afirmou o jardineiro Elias da Conceição.

Concluindo a jornada de quarta-feira, o candidato realizou uma mini carreata pelas ruas do bairro Salgado Filho, 13 de Julho e loteamento Garcia, que também detém um conjunto de obras estruturantes como pavimentação, recomposição asfáltica e urbanização de logradouros. “Essa é a rotina que temos de percorrer para levar à população nossas propostas, de domingo a domingo, dialogando, ouvindo sugestões e intensificando essa interação corpo a corpo”, reforçou Luiz Roberto.

Fonte e foto assessoria