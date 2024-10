CANDIDATOS VOTAM E FALAM SOBRE A EXPECTATIVA DURANTE O PLEITO; GOVERNADOR FÁBIO TAMBÉM COMENTOU

A candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), disse em entrevista a imprensa, que “é muito interessante perceber como as ruas estão refletindo o que as pesquisas apontam. Hoje, temos uma oportunidade real de resolver essas questões de forma direta, já no primeiro turno”, disse.

A Delegada Danielle explicou que “a gente fez uma campanha muito linda, limpa, apresentando propostas, nenhuma polêmica envolvendo nosso nome, nada de sujeira, de processo. Então, eu me sinto muito honrada por participar de uma campanha dura, duríssima, mas saí completamente ilesa sem que nada me atingisse”, disse.

Já a candidata Niully Campos, disse que “a gente sabe que esse encontro com as urnas é importante para o fortalecimento da nossa democracia e da nossa cidadania. O voto livre e consciente”, afirmou.

O candidato Luiz Roberto (PDT), afirmou que não “eu não tenho dúvida de que nós estaremos no 2º turno, é uma outra campanha, é uma outra situação.

A candidata Candisse Carvalho disse que “ que vivemos ao longo dos anos mostra que o PT está mais vivo do que nunca. O partido está aqui, assim como outras pessoas, e continuará presente não apenas neste pleito, mas também nos próximos”.

O governador Fábio Mitidieri também falou sobre o pleito. “O PSD tem um número expressivo de candidatos em todo o estado e estamos confiantes que teremos um bom resultado. Em Aracaju, confio no trabalho apresentado por Luiz, o mais preparado para nossa capital”, afirmou.