Candidatura do PT em Aracaju pode ser decidida em Brasília

A definição sobre o lançamento de uma candidatura própria do PT em Aracaju ou o apoio a outra chapa pode ser determinada pela Comissão Executiva Nacional da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PC do B e PV. Essa decisão está respaldada pela resolução número 8, aprovada em 19 de março deste ano.

O estatuto da federação prevê que, na ausência de consenso sobre a candidatura majoritária e se a convenção eleitoral divergir das diretrizes e decisões estabelecidas, a Comissão Provisória Estadual ou a Comissão Executiva Nacional têm a autoridade para intervir na executiva municipal. Elas podem substituir ou escolher coligações e candidaturas, garantindo que as decisões estejam alinhadas com o processo decisório da Federação.

Caso essa decisão seja tomada pela Comissão Executiva Nacional, é improvável que o PT venha a ter um candidato próprio em Aracaju. Isso se deve ao fato de que tanto o PV quanto o PC do B já manifestaram publicamente que não apoiarão a candidatura proposta pelo PT de Aracaju neste momento. Há outro fator que pesa na decisão pela Federação sobre o assunto: muitos dos membros do PT na Executiva Nacional são aliados do Ministro Márcio Macedo.

Veja a resolução na íntegra:

https://www.tse.jus.br/partidos/federacoes-registradas-no-tse/arquivos/folha-de-rosto-e-alteracao-estatutaria-da-fe-brasil-de11-9-2023-aprovada-em-19-3-2024