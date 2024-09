Candisse apresenta propostas para uma Aracaju na medida certa e critica transparência da atual gestão municipal

Na manhã desta segunda-feira, 23, a candidata à prefeitura de Aracaju pelo PT, Candisse, no programa “Transamérica Notícias” com apresentação do radialista Luiz Carlos Focca, transmitido pela Rádio Transamérica Aracaju FM 90,5. Durante o bate-papo, a candidata de Lula reforçou as propostas do seu plano de governo “Aracaju na Medida Certa”, alertou a população sobre os problemas da gestão atual da prefeitura do município, além de expor seu posicionamento em relação às outras candidaturas femininas nas eleições de Aracaju.

Confira os principais destaques da entrevista de Candisse de Lula à Rádio Transamérica 90,5 FM.

Novas críticas à atual gestão

A candidata de Lula não poupou críticas ao abordar mais uma polêmica da atual gestão, desta vez envolvendo a venda de um terreno da prefeitura para a própria prefeitura. “A Secretaria de Educação comprou um terreno da EMURB por 40 milhões de reais. Quarenta milhões! Até agora, ninguém explicou nada sobre essa transação. Enquanto isso, estamos aqui clamando por creches, por vagas nas escolas. A população está reclamando da falta de vagas nas escolas, da qualidade do ensino que só piora, com o IDEB estagnado, e da crise nas filas de espera da saúde”, apontou. Para Candisse, esses gastos elevados e sem explicação se tornam ainda mais preocupantes por ocorrerem em ano eleitoral.Estamos falando de 40 milhões do terreno e mais 50 milhões da polêmica dos notebooks, tudo em ano eleitoral. Não podemos permitir que esse ciclo continue em Aracaju. A gestão ficará marcada, principalmente, pela falta de transparência”, disse.

Defesa da igualdade e alerta sobre as candidaturas em Aracaju

Além disso, Candisse se posicionou em relação às candidaturas femininas em Aracaju, destacando a importância da igualdade e da equidade no cenário político. “Desde o início da minha jornada, tenho sido fiel à palavra de não atacar a honra de nenhuma mulher. Aracaju se coloca na vanguarda do país com o maior número de candidaturas proporcionais, e isso é uma conquista significativa”, afirmou. Porém, a candidata enfatizou que sua crítica se dirige às posturas políticas das outras candidaturas. “Quando digo que todas as outras candidaturas são de Bolsonaro, estou apenas alertando a população sobre o que está em jogo. Não estou agredindo a honra de ninguém, mas mostrando que a população de Aracaju está enfrentando desafios reais. Estou focada em informar o povo sobre as questões que realmente importam, assim como as nossas propostas de gestão petista”, afirmou.

Licitação do transporte público e a proposta do Tarifa Zero

Candisse criticou a recente tentativa de licitação do transporte público em Aracaju, afirmando que “querer amarrar os cofres públicos a um contrato de 25 anos é uma irresponsabilidade”. Ela destacou que o valor desta licitação poderia ser redirecionado para a proposta de Tarifa Zero, ressaltando que “com o recurso que se paga hoje, podemos implantar o transporte gratuito para a população”. “O Tarifa Isso corresponde a apenas de 2% a 3% do orçamento público. O povo de Aracaju merece acesso a um transporte mais justo e acessível, e vamos mostrar que é possível ter tarifa de ônibus gratuita”, citou.

Conta de luz gratuita para os mais vulneráveis

Além disso, Candisse apresentou sua proposta inovadora de construir fazendas de energia solar. “Queremos, de mãos dadas com a ENERGISA, produzir energia solar para beneficiar o poder público e as famílias mais necessitadas. Vamos zerar a conta de luz das pessoas que estão no Bolsa Família, viabilizando a doação de fogões por indução para que essas famílias não precisem mais comprar gás de cozinha e economizem seu orçamento mensal”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/Assessoria de Comunicação