CANDISSE ASSINA CARTA COMPROMISSO REFERENTE ÀS DEMANDAS DOS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL DE ARACAJU

Na noite desta segunda-feira, 26, a candidata à prefeita de Aracaju pelo PT, Candisse, realizou uma reunião com o grupo feminino de Auxiliares de Saúde Bucal (ASB) da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS), que vieram apresentar uma carta compromisso com o objetivo de restaurar a dignidade de trabalho dos ASB’s, que estão sendo negligenciados pela gestão atual da prefeitura. A candidata, de prontidão, assinou a documentação e se mostrou receptiva às demandas, reafirmando sua vontade de trazer melhorias para as atuais condições de trabalho e valorização desses profissionais essenciais para a saúde pública.

Ane Suely, auxiliar em saúde bucal, foi quem entregou a carta compromisso à Candisse. A servidora lembrou como a saúde tinha mais qualidade e amparo nos “bons tempos do PT em que Déda era prefeito, e Lula na presidência”. “Queremos ter de volta a saúde de qualidade em Aracaju e, para isso, entregamos essa carta compromisso. Precisamos de uma gestão comprometida com a valorização da categoria por meio de salários justos e melhores condições de trabalho”, ressaltou a auxiliar.

A candidata de Lula, por sua vez, fez questão de tranquilizar as auxiliares presentes e garantir que seu plano de governo “Aracaju na Medida Certa” é pautado na valorização dos servidores públicos, não só da área da saúde, mas em todos os âmbitos sociais. Além disso, Candisse fez duras críticas à atual gestão da prefeitura pela falta de transparência e de diálogo com os servidores públicos, que são parte principal da economia da capital sergipana.

“Temos que lembrar também que foi na época de Déda que foram implementados os Centros de Especialidades Odontológicas, assim como a valorização dos servidores públicos da saúde. Em nosso governo, vamos retomar a reformulação do plano de cargos, dos vencimentos e da carreira dos servidores, ampliando a política de ascensão profissional disponível aos mesmos. É uma oportunidade única de termos, mais uma vez, o presidente Lula ao nosso lado e a volta da saúde de qualidade em Aracaju”, concluiu.

