Candisse Carvalho se reúne com candidato mais votado da história do PT no São Conrado

Na manhã desta terça-feira, 22, a jornalista Candisse Carvalho visitou o bairro São Conrado para conversar com Ribeiro A Semente, candidato a vereador pelo PT nas eleições municipais de 2024. Ribeiro é uma liderança conhecida e respeitada na comunidade e agora por toda Aracaju, conhecido por seu trabalho incansável em ajudar os moradores da região, localizada na Zona Sul da capital.

Mantendo sua agenda de contato com a comunidade, Candisse reforçou a importância de escuta ativa e diálogo contínuo com os candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores, durante visita ao bairro São Conrado. Ela destacou a liderança e o desempenho de Ribeiro A Semente, reconhecendo a importância de manter o trabalho colaborativo iniciado durante a campanha.

“Nosso compromisso não é só eleitoral, fizemos uma construção de mãos dadas com o povo e precisamos continuar como uma alternativa a nossa gente aracajuana na luta por melhorias e soluções para todas as necessidades dos cidadãos e cidadãs”, afirmou Candisse.

A dedicação de Ribeiro A Semente à comunidade foi recompensada nas urnas, onde obteve 1.360 votos, tornando-se o vereador mais votado da história do PT no bairro São Conrado. Esse expressivo apoio popular reflete a confiança que a população depositou nele durante o pleito, reconhecido por seu trabalho incansável e alinhado com os valores do PT.

Ribeiro destacou seu longo trabalho de base no bairro São Conrado como fator decisivo para a expressiva votação que recebeu. “O trabalho que a gente faz é na conversa, no olho no olho com meus companheiros e companheiras do São Conrado. Mesmo sem os recursos financeiros que outros candidatos tiveram pelo bairro, consegui vencer essa elite e considero isso uma vitória, ainda mais na minha primeira eleição”, ressaltou Ribeiro.

“A trajetória de Ribeiro é inspiradora e seu compromisso com a comunidade e com Aracaju é verdadeiro. Precisamos manter o diálogo constante, não só com ele, mas com todo o quadro de vereadores e lideranças que fizeram parte da campanha do Partido dos Trabalhadores. Ribeiro é a prova de que podemos avançar com trabalho digno nas comunidades. Estamos apenas começando a nossa luta”, concluiu Candisse.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Giovanni Prata/Assessoria de Comunicação