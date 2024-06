CANDISSE CONFIRMA: JAQUES WAGNER E OUTRAS LIDERANÇAS DO PT ESTARÃO NO LANÇAMENTO DE SUA PRÉ-CANDIDATURA

Em entrevista à Rádio Comunidade FM nesta quinta-feira, 6, a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candisse (PT), reafirmou uma informação que circula desde o início desta semana: lideranças nacionais do Partido do Trabalhadores estarão prestigiando o lançamento de sua pré-candidatura nesta sexta-feira, 7 de junho, à partir das 18h, no Cotinguiba, tradicional espaço aracajuano para mobilizações e movimentações políticas ao longo da história da capital sergipana.

Durante a entrevista concedida a Higor Trindade, Alan Verone e Israel Sarmento, Candisse foi sabatinada sobre uma grande variedade de temas. Mas, diante da realização do evento do lançamento de sua pré-candidatura, esse assunto, em especial, ganhou mais destaque. “Será nesta sexta, dia 7, a partir das 18 horas, mas com a concentração da militância petista no Continguiba começando antes, com a alegria e força de luta tradicional da nossa militância antecipando esse grande momento”, destacou a pré-candidata.

E, dentre as presenças no evento, que contará com diversas lideranças sergipanas, destaque para dois nomes nacionais do PT já confirmados: o secretário nacional da Executiva do PT, Henrique Fontana, e do senador e líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner.

“Todos são importantes e a nossa convocação vale pra toda a nossa militância. Mas é muito relevante a presença desses dois nomes que, com isso, trazem o apoio a Executiva nacional do PT. E o caso de Jaques Wagner, por exemplo, é emblemático. Ele se elegeu e se reelegeu governador da Bahia, elegeu seu sucessor, Rui Costa, se elegeu senador, ambos elegeram o atual governador baiano, Jerônimo, e Jaques Wagner lidera o governo do nosso presidente Lula no Senado. Vai ser uma grande festa da democracia e uma demonstração da força do PT para as eleições deste ano”, frisou Candisse, reforçando o convite à militância petista e a população aracajuana.

Fonte e foto assessoria