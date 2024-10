Candisse de Lula e Professora Rosângela assinam carta compromisso

Nesta terça-feira, 1º de outubro, a candidata à prefeitura de Aracaju, Candisse de Lula, acompanhada de sua vice, Professora Rosângela, participou de uma reunião com representantes dos povos de terreiro no terreiro Abassá São Jorge, no bairro América, Zona Oeste de Aracaju. No evento, as candidatas de Lula assinaram uma carta compromisso reafirmando o empenho político do PT em atender às demandas das comunidades afroreligiosas em nossa capital.

O termo estabelece uma série de compromissos com os povos de terreiro e comunidades de matriz africana. Entre os pontos principais estão o mapeamento dos territórios de terreiros, garantindo sua preservação e reconhecimento legal; a criação de um Conselho Municipal de Povos e Comunidades Tradicionais para promover suas demandas; e a instituição do Dia de Oxum como o primeiro feriado religioso de matriz africana em Aracaju, a ser celebrado em 8 de dezembro.

Durante o encontro, a candidata de Lula concedeu a palavra para a Professora Rosângela destacou a importância de reconhecer as reivindicações históricas dos povos de terreiro, que há anos lutam por inclusão e direitos. Ela afirmou que a luta por isenção tributária e reconhecimento do patrimônio cultural desses grupos será uma prioridade na gestão. Além disso, Rosângela pontuou que as mulheres são peças-chave na construção dessa política de inclusão, destacando a união de forças presentes na candidatura petista em Aracaju.

“Nós assumimos todos os compromissos da carta porque este não é um projeto individual, é um propósito político de inclusão, direito social e garantia de direitos para todos na diversidade que nosso país tem, assim como a chapa do PT em nossa capital. Podem contar comigo e com Candisse, pois lutaremos constantemente pela defesa dessas religiões e dos povos de terreiro”, concluiu Rosângela.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Mavi Retrata/Assessoria de Comunicação