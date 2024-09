Candisse de Lula realiza Carreata “Aracaju na Medida Certa”

Na noite desta sexta-feira, 13, a candidata à prefeita de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse, acompanhada por sua vice, a professora Rosângela Santana, realizou mais uma mini carreata “Aracaju na Medida Certa”, desta vez no conjunto Augusto Franco, Zona Sul da capital. A população da região deixou claro seu apoio à candidatura petista, aquela que verdadeiramente cuida do povo, mostrando que Aracaju quer Candisse e está cada vez mais alinhada com o time de Lula para as eleições municipais de 2024.

Durante a carreata, a candidata de Lula destacou que a região do Augusto Franco é “marcada pelo legado do Partido dos Trabalhadores na época em que Marcelo Déda era prefeito de Aracaju”. “O conjunto passou por uma série de melhorias estruturais e sociais que elevaram a qualidade de vida da população. Déda transformou a região, recapeou as avenidas, reformou a unidade de saúde 24h, construiu passarelas e manteve a manutenção de áreas públicas constantes”, ressaltou.

Além disso, a próxima prefeita de Aracaju lembrou que Déda foi responsável por importantes iniciativas habitacionais, como o caso do Residencial Padre Antônio Melo, que beneficiou famílias de baixa renda na capital, e por investimentos culturais, como a construção de uma biblioteca municipal consolidando seu compromisso com o desenvolvimento integral da comunidade do Augusto Franco.

Mais uma vez, a carreata mostrou que a população quer uma Aracaju na Medida Certa, com políticas públicas que estão alinhadas com o Governo Federal. Em seu discurso final, Candisse destacou que a sua candidatura é a que mais cresce nas pesquisas.”Eles vão tentar nos derrubar de qualquer forma, porque sabem que estamos crescendo nas pesquisas. Podem ter certeza que iremos para o segundo turno. A gente já está vacinado e sabemos que quando a estrela do 13 brilha, não tem pra ninguém. Não subestimem a gente, nós somos o time de Lula, o time do 13!”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/Assessoria de Comunicação