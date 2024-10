Candisse de Lula se destaca no debate da TV Sergipe em Aracaju

Candisse de Lula se destaca no debate da TV Sergipe demonstra ser a melhor opção para governar Aracaju

A candidata à prefeitura de Aracaju pelo PT, Candisse de Lula, participou do último debate com os prefeituráveis da capital sergipana na noite desta quinta-feira, 03. Mediado pelo apresentador e jornalista, Lynderwan Santos, e transmitido pela TV Sergipe, a candidata do PT apresentou as melhores propostas de seu plano de governo “Aracaju na Medida Certa”, reforçando o que já está mais do que evidente: Candisse de Lula é a candidata mais bem preparada e capaz de administrar a prefeitura e a cidade de Aracaju.

A candidata de Lula discutiu sobre suas ideias para a área da educação, saúde, cultura e, além disso, fez alertas à população aracajuana sobre os perigos de elegerem candidatos que possuem ideologias bolsonaristas. Confira agora os principais destaques de Candisse no debate da TV Sergipe.

Educação

Candisse de Lula, candidata à prefeitura de Aracaju pelo PT, foi questionada por Yandra Moura (UB) sobre suas propostas para a Educação. Em resposta, Candisse afirmou: “Nós vamos pagar o piso, que a gestão atual nega, e aplicar os R$ 36 milhões do MDE que não foram investidos.” Ela prometeu eliminar as filas em creches e escolas, acrescentando: “Temos compromisso e o presidente Lula ao nosso lado para trazer os investimentos necessários.” Criticando o vice de Yandra, Belivaldo Chagas, pelo corte de 14% dos aposentados, Candisse também destacou a falta de pagamento do piso dos professores na gestão de Lara Moura em Japaratuba, mãe da candidata Yandra.

Mulheres na política

Candisse de Lula questionou a Delegada Danielle (MDB) por referir-se frequentemente ao seu marido, senador Rogério Carvalho, sugerindo que ela deveria focar no empoderamento feminino nesse pleito eleitoral. “Essas eleições são uma oportunidade para as mulheres se tornarem protagonistas na política”, afirmou Candisse, destacando o papel central das mulheres no pleito. Ela também mencionou a Operação Babel e criticou Danielle por enfraquecer as candidaturas bolsonaristas ao não conseguir ser vice de Luiz Roberto, em meio aos escândalos. “Estamos prestes a fazer história ao eleger a primeira mulher petista para a prefeitura de Aracaju”, complementou.

Solidariedade a Charles Belchior

Em pergunta à candidata Emília Corrêa (PL), Candisse de Lula relatou o absurdo episódio de violência contra Charles Belchior, militante do PT atropelado em um ato político do partido esta semana. Ela associou o incidente à política de ódio defendida por seus adversários bolsonaristas e alertou os eleitores sobre os riscos de uma administração alinhada a essas ideologias. “Nosso militante foi arrastado e atropelado por um candidato do partido de Emília, que representa esse ódio como instrumento político. Foi uma tentativa de homicídio. Essa é a candidatura que querem trazer para o povo de Aracaju?”, questionou a petista.

Bolsa Família

Candisse ainda desafiou Yandra Moura sobre sua defesa do Bolsa Família, destacando a contradição da candidata do União Brasil em apoiar um programa do governo Lula enquanto segue apoiando Bolsonaro. “É fácil defender o Bolsa Família, que é a política que vai tirar o país do mapa da fome, e se apropriar do discurso do Lula quando é conveniente. Mas eu quero ver ela defender o Bolsonaro quando ele agride as mulheres com declarações misóginas, como no caso do ‘fraquejada’. Peço o alerta da população, especialmente das mulheres, quanto a isso”, provocou Candisse.

Polêmicas de Luiz Roberto

Candisse de Lula revelou, em propaganda eleitoral, a demissão por justa causa de Luiz Roberto (PDT) da Petrobras, fato que ele omitiu de seus padrinhos políticos. A demissão foi ligada a contratos de patrocínio com favorecimento, levantando dúvidas sobre sua candidatura. “O que mais Luiz pode estar escondendo de você, eleitor?”, questionou Candisse. A campanha de Luiz tentou barrar judicialmente a propaganda, mas a justiça confirmou a veracidade das informações. Candisse ainda criticou as tentativas de engano e desvio de foco na candidatura adversária.

Cultura

Ainda para Luiz Roberto, Candisse de Lula levantou uma questão crucial durante o debate sobre a cultura em Aracaju: “Enquanto milhões são investidos em grandes eventos como o Forró Caju, Réveillon e o Projeto Verão, os artistas locais seguem sem o apoio que merecem.” A candidata enfatizou a disparidade entre os investimentos nas festividades e a falta de valorização dos fazedores de cultura. “A população merece saber: para quem realmente está sendo feita a cultura na nossa cidade?”, reforçou.

Candisse de Lula reafirmou seu compromisso com uma gestão que prioriza os vulneráveis e valoriza a educação e o empoderamento feminino em Aracaju. “Estamos prestes a vencer essa batalha, e é fundamental que você, povo de Aracaju, saiba que pode contar com a nossa candidatura. Somos a única candidatura que pode acabar com o bolsonarismo em Aracaju. Por isso, peço seu voto no 13, para trazermos de volta os bons tempos do PT. Vamos garantir uma Aracaju na medida certa, por Charles, por nossa militância, mas, acima de tudo, para o povo de nossa capital”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Mavi Retrata/Assessoria de Comunicação