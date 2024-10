Candisse de Lula, vota no Colégio Liceu, na Coroa do Meio ao lado de Rogério e Márcio

Na manhã deste domingo, 6 de outubro, Candisse de Lula, candidata do Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Aracaju, votou no Colégio Liceu, no bairro Coroa do Meio, zona sul da capital. Ao lado de importantes lideranças do PT em Sergipe e nacionalmente, como o senador Rogério Carvalho, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo, e a ex-deputada estadual Ana Lúcia, Candisse destacou a força da sua campanha e o compromisso do partido com a população aracajuana.

Confiante na vitória, a candidata de Lula ressaltou que o PT está mais forte e unido do que nunca, voltando a ser uma paixão para o povo de Aracaju. Ela elogiou a participação popular ao longo de sua campanha, que, segundo a candidata, foi marcada pelo respeito e pelo apoio de quem acredita no projeto do presidente Lula. Para Candisse, a trajetória até aqui foi de proximidade com as necessidades do povo, construindo uma candidatura limpa e pautada pela verdade.

“Eu vejo com muita alegria essa trajetória. A nossa campanha foi linda e limpa, sempre de mãos dadas com o povo de Aracaju. Estou extremamente confiante, porque o PT está sim unido e mais forte do que nunca. Fizemos uma campanha de respeito, que desmascarou todas as mentiras que tentaram criar. O povo sabe que estamos ao lado deles, defendendo o que é justo e democrático. Essa eleição é entre o ódio e o amor, e eu acredito no amor do povo por quem sempre cuidou dos mais vulneráveis, como o governo Lula”, concluiu Candisse de Lula.

Foto: Janaína Santos

Fonte Assessoria de Comunicação