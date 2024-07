Candisse participa do evento e enaltece empoderamento e participação feminina

A pré-candidata à prefeitura de Aracaju, Candisse (PT), participou nesta sexta-feira, 26, do lançamento do evento “Elas por Elas”, promovido pelo Partido dos Trabalhadores, para a promoção da equidade de gênero, empoderamento feminino e, é claro, a participação das mulheres na política. O encontro, que aconteceu na sede do diretório estadual do PT em Aracaju, contou com a presença de pré-candidatas para prefeituras e câmaras de vereadores de todo o estado de Sergipe, além das militantes petistas.

O “Elas por Elas” tem como objetivo trocar informações, debater ações, criar oportunidades e, principalmente, incentivar a participação feminina na política em Sergipe. Candisse exaltou a força e a coragem das mulheres na política de Sergipe e Aracaju, destacando a presença feminina em várias regiões do Estado que se uniram para discutir política.

“Agradecemos ao PT por esta grande cerimônia, que demonstra o quanto o Partido dos Trabalhadores está empenhado e engajado com a gente, mulheres, na participação política. Todas nós somos mulheres de coragem e de luta. Nossas pré-candidaturas em todo o Sergipe mostram a nossa força e nossa capacidade”, afirmou Candisse.

“Tivemos a esperança de trazer de volta uma gestão petista com Lula na presidência e a temos no retorno de uma gestão petista em Aracaju. Sabemos de todos os desafios enfrentados, mas a força coletiva das mulheres nos levará para o único caminho possível: a vitória. Juntas, enfrentaremos todos que querem descredibilizar as nossas pré-candidaturas, pois somos a personificação da luta, seja em Aracaju, seja em Sergipe”, enalteceu a pré-candidata.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/Assessoria de Comunicação