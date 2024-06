CANDISSE QUER PROTAGONISMO DA MULHER E DA PRIMEIRA INFÂNCIA, ALÉM DA RETOMADA DE PROJETOS QUE FUNCIONARAM

Em recente entrevista à Transamérica FM, à jornalista Priscila Andrade, a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candisse (PT), reforçou o caráter republicano de sua atuação na vida pública. “A gente tem que pegar as boas ações dos bons tempos do PT, como por exemplo o SAMU, a saúde, que tinha muita estrutura, e as pessoas aplaudiam quando o SAMU chegava, porque era tão rápido”, destacou Candisse na entrevista.

Mas Candisse foi além, destacando ações e projetos de outros campos políticos-ideológicos, mas que de fato funcionaram, como sendo essenciais para garantir cuidados fundamentais para o bem-estar das pessoas. “Como bom exemplo eu cito sempre, porque tem a ver com a mulher, Maria do Carmo e a saúde preventiva da mulher (Pró Mulher), que marcou história e fez com que Maria se tornasse uma referência nessa área”, destacou a pré-candidata do PT.

Candisse também destacou um importante projeto de proteção às crianças aracajuanas. “A gente pode trazer, com as ações que foram concretizadas, mas que infelizmente hoje não existem mais da mesma maneira, a proteção à premeira infância, que a então primeira-dama Eliane Aquino encampou essa bandeira”, disse.

“É com essa consistência e com essa consciência que a gente está buscando o equilíbrio com habilidade pra gente poder tocar no coração das pessoas e mostrar pra elas que nós temos caminhos, nós temos uma pré-candidatura de oposição e que a gente está ofertando à população essa possibilidade de construir junto com a gente”, finalizou Candisse.

