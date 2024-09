Candisse reforça importância de garantir vereadores na Câmara

Na noite desta segunda-feira, 16, a candidata à prefeita de Aracaju pelo PT, Candisse, marcou presença na inauguração do comitê de campanha do professor Rafael Siqueira, candidato a vereador pelo partido. O evento, realizado no bairro São José, reuniu a militância e apoiadores de Rafael, reforçando a importância da união entre candidaturas majoritárias e proporcionais. “A gente sabe que quando a vontade do povo prevalece, não tem poder econômico, não tem cadeira marcada que convença a população. Para isso, precisamos de um time forte também na Câmara dos Vereadores”, afirmou Candisse.

Além disso, a candidata de Lula ressaltou a trajetória de luta do PT em defesa da educação, exaltando a candidatura de Rafael, que é professor, assim como sua vice, a professora Rosângela Santana. “Temos um time aguerrido, que está de sol a sol pedindo voto, porque sabe que o 13 representa a esperança e o compromisso. Os bons tempos do PT marcaram uma geração, e temos sim mais uma chance de termos de volta a dignidade e a tranquilidade de uma gestão que cuida verdadeiramente do povo”, disse a candidata. “Eles estão usando essas mesmas pesquisas para desestimular a gente, para botar na nossa cabeça que não tem mais jeito, mas não podemos acreditar nisso”, reiterou. Por fim, Candisse de Lula também fez questão de celebrar o crescimento de sua candidatura nas últimas semanas, desafiando as expectativas impostas pelos adversários.

“Há duas semanas, eles não puderam esconder nas pesquisas o quanto a gente estava crescendo nas ruas. Nós somos um time de chegada. O PT, na hora que vai e tudo começa a pegar fogo, você só vê a onda vermelha tomar conta. Mas não podemos nos ater a nossa eleição na prefeitura somente, precisamos tanto de Rafael Siqueira na câmara, quanto das nossas demais candidaturas à Câmara pela chapa Brasil da Esperança, para que possamos governar de fato para o povo de Aracaju, na medida certa de suas necessidades.Por isso, vote certo, vote 13 nas urnas no dia 06 de outubro”, reforçou a candidata do PT.

Já o professor Rafael Siqueira exaltou a força da candidatura de Candisse e da professora Rosângela, destacando a importância de uma chapa feminina para transformar Aracaju e retomar o legado do PT na capital, como na época de Marcelo Déda e Lula na presidência. “Nós vamos lembrar das eleições e também em janeiro, quando duas mulheres, sendo uma professora e outra jornalista, assumirem a responsabilidade de materializar os sonhos que o povo ainda não colheu. A minha candidatura a vereador e a delas para a prefeitura representam a simplicidade, o amor e a verdadeira conexão com o povo, materializando o compromisso com uma Aracaju na medida certa, principalmente na área da educação”, concluiu Siqueira.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/Assessoria de Comunicação