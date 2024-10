Canindé do São Francisco pode receber investimentos do setor imobiliário, diz governador Fábio Mitidieri

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, recebeu nesta terça-feira (29), empresários do setor imobiliário e turístico interessados em realizar investimentos em Canindé do São Francisco, alto sertão sergipano.

A reunião contou com a presença do secretário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi),Igor Albuquerque, do presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), Anderson das Neves, o empresário de Alagoas, Eduardo Casado, além dos empresários sergipanos Júnior Brasil e Manoel Foguete.

O encontro abordou o potencial turístico e econômico de Canindé do São Francisco, município reconhecido pelas belezas naturais, como o cânion de Xingó, que atrai visitantes de todo o Brasil. O objetivo da reunião foi discutir formas de aproveitar esse potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e ampliar a infraestrutura turística, criando novas oportunidades de emprego e renda para a população local.

Fábio reforçou o compromisso do governo com o desenvolvimento da região e com a criação de um ambiente favorável para os investimentos, destacando obras estruturais na região e projetos como o Verão Sergipe. “Estamos empenhados em reforçar Canindé do São Francisco como um dos principais polos turísticos do estado. Nossa administração está investindo em infraestrutura, como a rodovia SE-303 e a revitalização de espaços turísticos, para que o setor privado encontre as condições ideais para crescer e gerar empregos. Juntos, queremos fortalecer a economia local e valorizar as belezas e o potencial dessa região, fazendo de Canindé um destino de destaque para o turismo nacional e internacional”, declarou o governador.

Eduardo Casado, diretor da SM Engenharia, incorporadora alagoana que está entre as empresas interessadas, destacou que pretende realizar projetos imobiliários focados na locação por alta temporada, aproveitando o crescimento do turismo na região. “Estamos muito entusiasmados com as possibilidades de crescimento imobiliário em Canindé do São Francisco. Já temos uma trajetória de sucesso no setor em Alagoas, e enxergamos um futuro próspero para a região de Sergipe. É uma oportunidade que queremos aproveitar”.

Na ocasião, o secretário da Sedurbi, Igor Albuquerque, anunciou a publicação do edital para a elaboração do projeto da rodovia SE-303, uma obra que promete facilitar o acesso a Canindé do São Francisco, valorizando o turismo e promovendo o desenvolvimento da região. Segundo ele, a obra prevê um investimento da ordem de R$ 30 milhões. “Essa obra será fundamental para alavancar o turismo e permitir que o potencial da região seja amplamente explorado. Estamos comprometidos em fortalecer a infraestrutura para dar suporte aos investimentos na região”, informou. O secretário enfatizou ainda que o governo estadual está focado em promover o turismo como forma de diversificar a economia local, com obras incluídas no Programa Acelera, pavimentação da praça de eventos, orla e outros investimentos.

