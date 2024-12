CANINDÉ: NOVO DIRETOR DO HOSPITAL HAYDEE DE CARVALHO DIZ QUE A MISSÃO É DIFÍCIL, MAS SUA FÉ EM RESOLVER É MAIOR

O novo Diretor Geral do Hospital Municipal Haydêe de Carvalho Leite Santos, Vinicius Nunes Rodrigues, afirmou que ao assumir o cargo, o fez por ser uma pessoa que gosta de desafios e pela estima que tem ao Prefeito Weldo Mariano. “É tirar leite de pedra”, disse sobre o desafio.

Ao saber que o Prefeito Weldo Mariano administrou o município com a margem de aprovação de 88%, sendo parte desse percentual voltada com os investimentos que fez na área da Saúde, Vinicius Nunes disse não entender o que fez desencadear tantos percalços em especial no ambiente dos serviços do Haydêe de Carvalho. Os dois anos finais da gestão, 2023 e 2024, os problemas começaram a surgir fortemente, como se algo fosse acumulado em uma bolha e acabou por estourar.

Vinicius Nunes acompanhou parte da gestão de Weldo de perto. Filho de Pedro Jordão, homem de grande virtude e inteligência em gestão que ocupa cargo na atual administração, não foi difícil para Vinicius analisar diversos fatores que corroboraram para atual situação. Amparado pelo pai, trabalhou em paralelo ajudando voluntariamente e com boa vontade no que fosse possível, até que foi percebido por Weldo que o convidou.

“Debrucei-me para entender toda questão sobre o hospital e cheguei a conclusão de que houve diversas falhas no campo administrativo, diversas interferências, fatores externos como o aproveitamento para uso político e má vontade, especialmente nessa reta final da gestão do Prefeito Weldo. Aceitei o desafio, arregaçamos as mangas, assumimos compromissos de gestão interna quando ninguém mais teve a coragem de assumir e estamos trabalhando e vamos continuar até o final da nossa pequena missão aqui”, retornou Vinícius Nunes.

Até o final de dezembro, data em que a gestão de Weldo sai de cena, até lá são dezessete dias de muita luta por vir e passar ao comando do novo secretário municipal de Saúde, Alberto Vieira e ao Prefeito Machadinho a situação da área de saúde. Vinicius acredita que, apesar do pouco tempo, construiu uma boa relação com os funcionários e fez boas amizades. Ele pretende concluir tentando fazer o que foi possível e entregar sua parte como uma contribuição na tentativa de sanar alguns “percalços”, como afirmou anteriormente e finalizar sua missão.

“Mesmo com pouco espaço de tempo, fizemos tudo que foi possível para sanar parte dos problemas encontrados para colocaram o hospital nos trilhos. Acredito que deixamos algo que possa ser aproveitado e pela próxima gestão, inclusive algumas ideias. Que a ideia que nós representamos hoje aqui possa embalar os sonhos dos canindeenses dentro de muitos e muitos anos. No que depender de nós, o novo Prefeito Machado Barbosa ”, finalizou Vinicius Jordão.

Por Adeval Marques