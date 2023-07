Capela envia delegação para debater cenário dos fertilizantes no Brasil em Sessão de Debates Temáticos no Senado Federal

O Senado Federal realizou nesta quinta-feira, 06, uma Sessão de Debates Temáticos destinada a discutir “Os fertilizantes no Brasil”. A atividade, proposta pelo senador Laércio Oliveira (PP), contou com a participação de uma delegação do município de Capela (67km de Aracaju), cidade que tem participado recorrentemente de importantes debates sobre o assunto, principalmente pela presença abundante de silvinita e carnalita, matérias-primas para a produção de potássio, em seu subsolo.

Participaram da sessão representando o município o vice-prefeito, Toninho Arimatéia, o presidente da Câmara de Vereadores, Alexsandro Nascimento, e o secretário de Obras e Serviços Públicos, Rodrigo Sobral.

Para Rodrigo Sobral, a pauta dos fertilizantes é necessária e faz parte da pauta do desenvolvimento econômico da cidade e toda a região. “A exploração do subsolo na região gera emprego e renda. Um debate mais amplo pode trazer novos investimentos, gerando mais desenvolvimento social e econômico em Capela, com a ampliação do processo de extração de silvinita ou ainda, da própria carnalita, que é um sonho antigo de toda a região. Desta forma, o assunto é tratado pelo Senado com a devida sensibilidade, por meio da iniciativa do senador sergipano Laércio Oliveira e do presidente Rodrigo Pacheco”, explicou o secretário.

Segundo Toninho Arimatéia, o debate republicano que ocorre no Senado tem o potencial de construir novas políticas públicas. “O debate que presenciamos trouxe novos dados e nos permitiu ampliar a visão sobre o tema, ao mesmo tempo que apresentamos algumas das propostas que consideramos importantes para o avanço das políticas públicas no setor de mineração, que podem ajudar o desenvolvimento em nossa região. Uma excelente iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, bem como do senador Laércio Oliveira, autor do requerimento”, afirmou o vice-prefeito.

O presidente da Câmara de Vereadores, Alexsandro Nascimento, parabenizou o Senado Federal pela iniciativa. “O papel do Legislativo é ouvir a população. Ao abrir espaço para os municípios participarem deste debate, o Senado abre uma verdadeira consulta pública para ter contato com a realidade de cada região, de cada local. Por isso, parabenizo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, bem como o senador Laércio Oliveira, pela iniciativa”, conclamou o vereador.

