“Capela saiu das páginas negras dos jornais na administração da prefeita Silvany”, afirma ex-deputado André Moura

A edição desta sexta-feira (16), do programa jornalístico “Sergipe Verdade” na apresentação do radialista George Magalhães, acompanhou a ação itinerante promovida pelo governo estadual denominada “Sergipe é Aqui” que realiza-se na cidade de Nossa Senhora das Dores.

Na oportunidade, a reportagem pôde observar as atividades realizadas no município e, conversar com moradores e personalidades políticas do estado.

Dentre estas, o ex-deputado federal André Moura (Presidente Estadual do União Brasil) que conversou sobre o trabalho no escritório de representação do Rio de Janeiro no Distrito Federal, o mandato da filha, deputada federal, Yandra Moura; e eleições 2024.

Na ocasião, André revelou o posicionamento político do partido em vários municípios, destacando a região do Vale do Cotinguiba onde disse:

✓ General Maynard: seguirá o agrupamento do prefeito Valmir de Nira;

✓ Dores: acompanhará o prefeito Mário, o ex-prefeito Fernando Lima e outras lideranças;

Ao ser questionado sobre a posição política em Capela, André foi contudente.

“Em Capela, estarei ao lado da Prefeita Silvany, que conseguiu retirar a cidade das páginas negras dos jornais”, concluiu.

