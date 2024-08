CARAMUJO: “PODER PÚBLICO TEM SE QUE UNIR PRA PROTEGER A POPULAÇÃO E ACABAR COM ESSA PRAGA”, DIZ VEREADOR

A saúde é um dos temas que sempre é destacado pelo vereador Cícero do Santa Maria. E na sessão desta quinta-feira, 29, da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador voltou a falar sobre a infestação do caramujo africano que afeta todo o Estado.

O parlamentar ressaltou que a população está correndo grade risco porque esse caramujo transmite diversas doenças. “Inclusive, esse animal é capaz de transmitir um tipo de meningite, colocando a vida de todos em risco”, afirmou Cícero.

Cícero ainda ressaltou que um rapaz do bairro Porto D’anta foi infectado por uma doença de origem do caramujo africano. “Estive na residência dele e ele tinha acabado de receber o resultado do exame que apontou que ele estava com a doença do caramujo”, disse.

E para evitar que mais pessoas possam adoecer, o vereador Cícero do Santa Maria cobrou uma posição do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju. “O poder público tem que se unir para proteger a população e acabar com essa praga. Temos que criar mecanismos para acabar com esses caramujos”, completou o parlamentar.

Por Bruno Almeida

Foto: Gilton Rosas