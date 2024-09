Carinho e receptividade marcam interação de Luiz Roberto e Fabiano

A agenda desta sexta-feira, 20, dos candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira envolveu a visita a uma dos bairros com maior vocação comercial da cidade, o Siqueira Campos e uma carreata que percorreu bairros tradicionais como Suissa, Pereira Lobo, Cirurgia e Getúlio Vargas. Em ambas as atividades, restou evidenciada a constatação do carinho e receptividade da população com as propostas e o perfil dos candidatos.

O barbeiro José Carlos Antunes, do Siqueira Campos, afirmou que só agora buscou informações sobre os candidatos ao pleito eleitoral. Ele afirma que, assim que soube que era Luiz um dos postulantes, não teve dúvidas sobre qual seria sua escolha. “Eu vi pela TV e nas ruas o trabalho que ele fez na Emsurb. É um serviço exemplar e, hoje em dia, é muito complicado já que lida com pessoas. Um cara que resolve bem isso, está apto a resolver qualquer problema. Vou com ele de certeza”, afirmou.

O candidato percorreu os estabelecimentos comerciais do bairro, conversou com transeuntes, comerciantes e quem se aproximou para dar sugestões, fazer cobranças ou elogiar a atuação reconhecida pela sociedade sergipana. “Essa é uma interação motivadora. É gratificante receber o carinho de quem deposita confiança em nosso trabalho. Tem sido uma experiência transformadora e edificante”, destacou o candidato.

Já nas primeiras horas da noite, o candidato Luiz Roberto, acompanhado do seu candidato a vice, Fabiano Oliveira, do prefeito Edvaldo Nogueira, do senador Laércio Oliveira, e correligionários, realizou uma carreata pelas ruas dos bairros Suissa, Pereira Lobo, Cirurgia e Getúlio Vargas, onde também recebeu o carinho e o apoio dos moradores para seguir confiante até o dia 6 de outubro. “São palavras de apoio, carinho e uma vontade enorme de ver Aracaju evoluindo, é uma experiência que não tem preço”, sentenciou o candidato.

