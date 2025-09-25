Carira se destaca no incentivo ao esporte e lazer por meio de ações da gestão municipal

Desde que reassumiu a prefeitura, em 2021, o prefeito Diogo Machado vem realizando uma gestão que está promovendo uma transformação positiva no município de Carira. E uma das áreas que vem recebendo investimentos constantes é a do esporte e lazer, por meio de obras e realização de eventos.

Foram diversas praças e quadras construídas e reformadas na sede e nos povoados. “Obras que garantiram espaços com a infraestrutura adequada para a prática do esporte amador e de diversão para as crianças, além da convivência entre os moradores e a prática de atividades físicas. Tudo isso traz como consequência mais qualidade de vida”, destaca o prefeito.

Além da garantia de espaços adequados, a gestão municipal também promoveu e apoiou a realização de eventos esportivos. Entre eles, o Campeonato Municipal de Futsal, que este ano contou mais uma edição. “Um sucesso de público, abrindo espaço para o futsal amador”, ressalta Diogo Machado.

“Esse campeonato já faz parte do calendário de eventos esportivos do município e cresce a cada ano, revelando talentos locais. Além disso, promove a solidariedade, ao trocar os ingressos por alimentos”, completa o gestor municipal.

Outro evento realizado este ano e que contou com o apoio da Prefeitura foi o Carira Motocross, com a realização de diversas modalidades. A competição também contou com a realização da 3ª Etapa da Copa Sergipe de Motocross.

“Conseguimos retomar essa tradição em nosso município, atraindo pilotos e motociclistas de diversos cantos de Sergipe e até de outros estados. Um evento que contribuiu também para movimentar a economia local”, salienta o prefeito Diogo Machado.

A população reconhece a importância do apoio da gestão municipal ao esporte, inclusive com a atração de eventos. “Muito feliz pelo retorno da etapa de motocross em Carira. Movimenta toda a cidade e estamos de parabéns por receber novamente esse atrativo”, enaltece um dos moradores.

