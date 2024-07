Carlos Bolsonaro: “Eu acredito em Moana Valadares”

Na noite passada, uma live especial reuniu Rodrigo Valadares, Eduardo Bolsonaro e Maurício Costa para discutir lideranças locais e pré-candidatos. O ponto alto foi o elogio de Carlos Bolsonaro a Moana Valadares, pré-candidata a vereadora por Aracaju e esposa de Rodrigo Valadares.

Carlos destacou a importância de Moana na trajetória política de Rodrigo: “Não tenho dúvida de que, mesmo jovem, Moana é fundamental para o sucesso de Rodrigo. A estrutura familiar reflete na política, e Moana exemplifica isso”. Ele também enfatizou a autenticidade e a trajetória de Moana: “Mesmo sem conhecê-la pessoalmente, percebo sua convicção e méritos. Ela merece esse reconhecimento”.

O vereador comentou ainda sobre o momento atual da política brasileira: “Estamos enfrentando uma batalha que vai além da política, é uma batalha espiritual. Moana está preparada para essa luta”. Ele reafirmou seu compromisso em apoiar Moana: “Quero ajudar aqueles em quem acredito, como Moana, dentro das minhas limitações”.

Moana Valadares se destaca como a única pré-candidata em Aracaju com apoio explícito de Bolsonaro e seus filhos, consolidando-se como uma voz forte e comprometida com os valores conservadores e a fé em Deus. Sua pré-candidatura é um reflexo da confiança e apoio do meio bolsonarista, demonstrando seu potencial para representar os anseios do povo aracajuano.

Fonte e foto Passos Comunicação

Na noite passada, uma live especial reuniu Rodrigo Valadares, Eduardo Bolsonaro e Maurício Costa para discutir lideranças locais e pré-candidatos. O ponto alto foi o elogio de Carlos Bolsonaro a Moana Valadares, pré-candidata a vereadora por Aracaju e esposa de Rodrigo Valadares.

Carlos destacou a importância de Moana na trajetória política de Rodrigo: “Não tenho dúvida de que, mesmo jovem, Moana é fundamental para o sucesso de Rodrigo. A estrutura familiar reflete na política, e Moana exemplifica isso”. Ele também enfatizou a autenticidade e a trajetória de Moana: “Mesmo sem conhecê-la pessoalmente, percebo sua convicção e méritos. Ela merece esse reconhecimento”.

O vereador comentou ainda sobre o momento atual da política brasileira: “Estamos enfrentando uma batalha que vai além da política, é uma batalha espiritual. Moana está preparada para essa luta”. Ele reafirmou seu compromisso em apoiar Moana: “Quero ajudar aqueles em quem acredito, como Moana, dentro das minhas limitações”.

Moana Valadares se destaca como a única pré-candidata em Aracaju com apoio explícito de Bolsonaro e seus filhos, consolidando-se como uma voz forte e comprometida com os valores conservadores e a fé em Deus. Sua pré-candidatura é um reflexo da confiança e apoio do meio bolsonarista, demonstrando seu potencial para representar os anseios do povo aracajuano.

Fonte e foto Passos Comunicação