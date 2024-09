CARMINHA CONTINUA NA CORRIDA PELA PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO APÓS AUDIÊNCIA DECISIVA

Candidata à prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, Carminha garantiu sua continuidade na disputa eleitoral após uma audiência decisiva que elucidou todas as alegações de ilegalidades feitas pelos impugnantes.

Durante a audiência, testemunhas foram ouvidas e provas foram apresentadas, trazendo à tona a verdade dos fatos e dissipando quaisquer dúvidas sobre a legitimidade da candidatura de Carminha.

Em um vídeo divulgado logo após o término da audiência, Carminha expressou sua alegria e confiança no trabalho de sua equipe jurídica: “Olá, amados! Acabamos agora a nossa audiência, estou muito feliz. Foi uma defesa muito boa. Os advogados fizeram uma grande defesa,” disse a candidata, demonstrando otimismo e determinação em continuar sua campanha para a prefeitura de Socorro.

Audiência Traz Clareza aos Fatos

A audiência, que foi aguardada com grande expectativa, trouxe esclarecimentos importantes sobre as acusações de ilegalidades que pairavam sobre a candidatura de Carminha. Os impugnantes haviam levantado questões sobre supostas irregularidades, mas, com a oitiva das testemunhas e a análise das provas apresentadas, ficou evidente que não havia fundamento para tais alegações. A defesa de Carminha se mostrou sólida, conseguindo demonstrar a transparência e legalidade de seus atos perante a justiça eleitoral.

Repercussão Positiva Entre os Eleitores

A notícia de que Carminha permanece firme na corrida eleitoral foi recebida com entusiasmo por seus apoiadores em Nossa Senhora do Socorro. Muitos consideram que a decisão fortalece ainda mais a imagem de Carminha como uma candidata comprometida com a verdade e a legalidade. A defesa bem-sucedida parece ter reforçado a confiança dos eleitores na capacidade de liderança e na idoneidade de Carminha, aspectos fundamentais para quem deseja conduzir a administração de uma cidade como Socorro.

Próximos Passos na Campanha

Com as dúvidas dissipadas, Carminha retoma sua campanha com força total, focando em apresentar suas propostas para o desenvolvimento de Nossa Senhora do Socorro. Seu plano de governo promete atender às demandas da população, priorizando áreas como saúde, educação e infraestrutura. A candidata pretende intensificar sua presença em eventos públicos e encontros com eleitores, reforçando o compromisso de uma administração transparente e participativa.

Apoio e Confiança na Justiça

A manutenção da candidatura de Carminha reforça a importância da confiança no sistema judiciário e nos mecanismos legais que garantem a justiça e a transparência no processo eleitoral. Carminha reafirmou sua confiança na justiça e no trabalho de seus advogados, que, segundo ela, foram fundamentais para alcançar o resultado positivo da audiência.

Imprensa 24h – foto Jairo Dantas