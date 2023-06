Carminha Paiva destaca turismo em Nossa Senhora do Socorro

A deputada Carminha Paiva (Republicanos), subiu à Tribuna na manhã desta terça-feira (20), com o propósito de convidar a todos para conhecer as belezas naturais, históricas e culturais da cidade de Nossa Senhora do Socorro, município em que reside há mais de dez anos. Ela exibiu para o plenário um vídeo que mostrou os atrativos do município.

Na peça publicitária, entregue pela Prefeitura de Socorro, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, foi possível ver imagens de pontos turísticos a exemplo da Floresta Nacional do Ibura, bem como da Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. Ela destacou ainda a importância de valorizar o que a cidade tem a oferecer.

“Esse material me foi apresentado pela administração municipal para que nos sinta convidados a fazer esse roteiro. Lá tem muita coisa que, nós que somos de lá, não conhecemos”, afirmou a parlamentar.

As declarações ocorreram durante o Pequeno Expediente da Sessão Plenária na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Wênia Bandeira