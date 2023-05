Carminha participa de blitz educativa alusiva ao Dia do Faça Bonito

O Brasil chega ao 23° ano de mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, neste 18 de Maio – data instituída pela Lei Federal 9.970/00. Como uma ativista da luta representada nesse dia, bem como do mês intitulado “Maio Laranja”, a deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos) está sempre presente nas ações que tem como objetivo falar sobre essa pauta e levar conscientização para as pessoas.

Em todo o território nacional a data é marcada por movimentos de sensibilização, informação e convocação de toda a sociedade para participar da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sergipe, por exemplo, é um dos estados que se comprometeu com essa luta. Essa mobilização, que tem como slogan “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes”, tem como símbolo uma flor, que remete aos desenhos da primeira infância, além de associar a necessidade de cuidado e proteção para um desenvolvimento saudável.

Em Nossa Senhora do Socorro, a gestão municipal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se uniram para realizar uma blitz educativa do “Faça Bonito”, na unidade operacional do órgão federal, localizada na BR 235, entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. A ideia foi reforçar que tanto o poder público, quanto a sociedade, devem garantir a toda a criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual.

Presente na ação, como convidada, a deputada Carminha alertou sobre a responsabilidade legal dos adultos de proteger e defender as crianças e adolescentes para que estes não tenham seus direitos violados. “A nossa intenção é chamar a atenção dos sergipanos para conscientizá-los acerca do tema para que não venham cometer esse crime terrível e para que denunciem os casos. Infelizmente, a maior parte dos abusos ocorrem dentro de casa, no seio familiar. Gostaria de fazer um alerta aos pais para que tenham cuidado com seus filhos, que fiquem atentos aos que eles estão fazendo na internet. Essa responsabilidade é nossa!”, orienta.

Carminha também reforça a importância da adesão dos municípios por meio de ações que chamem a atenção da sociedade e fala sobre a importância do trabalho em rede. “Fico feliz que os municípios sergipanos estão engajados nessa campanha, que estão realizando caminhadas, blitz educativa, seminários e oficinas, mas também é extremamente triste saber que esse tipo de crime existe, que precisamos fazer esse tipo de alerta. É muito importante que as pessoas saibam identificar, que prestem atenção aos sinais e denunciem para o disque 100 quando houver suspeita. Essa campanha é fundamental, é onde escolas, pais e poder público se unem para defender os nossos jovens, e enquanto parlamentar tenho defendido essa causa. Nossas crianças e nossos adolescentes precisam de cuidado, de amor, e não de exploração, não de abuso. Chega disso!”, pede.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Nossa Senhora do Socorro, Aloísio Júnior, afirma que a blitz não é uma ação isolada. Segundo ele, as atividades de conscientização sobre a importância do enfrentamento são realizadas constantemente no município. “A Secretaria de Assistência social e o Conselho vem realizando ações durante o ano todo, inclusive em parceria com as secretarias municipais de Educação, Saúde, Trabalho, Cultura, Juventude, e nós desenvolvemos “a hora do Faça Bonito” na última semana de todo mês com discussão da temática. então, não é uma ação pontual, é uma ação que fazemos ao longo do ano, mas no mês de maio, principalmente no dia 18, intensificamos essas ações. é importante de fato, essa prevenção, esse esclarecimento à sociedade em geral sobre a importância de proteger nossas crianças e adolescentes”, esclarece.

O chefe da 1ª Delegacia da PRF, Max Cabral, falou que ações de conscientização e alerta sobre a temática serão ampliadas no município de Socorro. “A PRF é conhecida nacionalmente pela fiscalização de trânsito e enfrentamento à criminalidade, mas esse viés de direitos humanos é uma área que nós assumimos cada vez mais, reforçando a nossa preocupação nesse sentido. Então, temos o mapear onde fazemos o levantamento de pontos vulneráveis no Estado todo e no país, onde sabemos que a prática mais tendenciosa, é mais possível de acontecer a exploração de crianças e adolescentes. Nós fizemos essa parceria com a Prefeitura de Socorro ano passado, realizamos esse ano novamente e vamos ampliar, realizando mais uma ação no dia 31”, disse.

50 anos do caso Araceli

Esse dia de mobilização foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou o país. Araceli Cabreira Crespo tinha apenas oito anos de idade quando foi raptada, estuprada e morta. O corpo foi deixado desfigurado e foi encontrado em avançado estado de decomposição dias depois do desaparecimento.

Mesmo após 50 anos do ocorrido, o crime intriga pela grande quantidade de fatos desencontrados. Polícia, familiares e suspeitos se depararam com diversas versões ao longo desses anos e o crime permanece sem solução. O processo, depois do julgamento e absolvição dos acusados, foi arquivado pela justiça.

Por Ana Guimarães