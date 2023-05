Deputada Carminha utiliza as redes sociais para fazer alerta sobre a saúde mental materna

Nos últimos dias, a deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos) está movimentando suas redes sociais com a campanha do Maio Furta-Cor. O objetivo da parlamentar é chamar a atenção da sociedade sergipana para a importância dos cuidados que devem ser adotados com a saúde mental materna. A campanha é realizada simultaneamente em todo o Brasil e em outros 17 países.

Na publicação realizada na última terça-feira, 09, o post explica a importância da campanha e os impactos da saúde mental na mulher e no desenvolvimento infanto-juvenil. Fundamentada pelo site do Maio Furta-Cor, o conteúdo também mostrou que uma a cada quatro mulheres sofrem violência no parto e uma a cada quatro mulheres deprime no pós-parto. Outro dado que foi destacado atinge diretamente o status de empregabilidade da mulher, uma a cada duas mulheres ficam sem emprego após ser mãe.

Para Carminha, o movimento faz um alerta para a maternidade real e as dificuldades diárias enfrentadas pelas mulheres. “No mês de maio temos o dia das mães, é o mês em que a sociedade passa a olhar com mais sensibilidade para nós, mulheres. E o Maio Furta-Cor veio para reforçar e dar mais visibilidade à maternidade real. Gerar e cuidar vai além da disposição física, é muito mais mental. Por isso, vemos tantas mães desenvolvendo problemas psicológicos e entrando em depressão. Estamos fazendo essa mobilização nas redes sociais porque ainda assim, esse tema é pouco debatido entre as pessoas”, declarou. Nas redes sociais, seus seguidores parabenizaram pela iniciativa.

A luta da deputada pelas mulheres, nas mais variadas áreas de vida, teve início ainda quando esteve secretária municipal de Assistência Social de Nossa Senhora do Socorro. Sua batalha rendeu frutos importantes, a exemplo da criação da Patrulha Maria da Penha junto à Guarda Municipal. “Eu nunca irei me cansar de lutar pelos direitos das mulheres, enquanto eu tiver voz estarei em busca de respeito e atenção, enquanto seres humanos, mulheres e mães, especialmente para aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, disse Carminha.

LEIS

A campanha existe desde 2020 e nesse período já foram aprovadas mais de 30 leis Maio Furta-Cor, dessas, três foram sancionadas nos Estados do Paraná, em Sergipe e no Distrito Federal. No menor Estado da federação, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou e o Governo do Estado sancionou a Lei n° 9.048/2022 intitulada “Mês Maio Furta-Cor”, que tem como foco conscientizar, sensibilizar e orientar a população sobre a saúde mental das mulheres em período de puerpério.

Foto: Jairo Dantas

Por Assessoria Parlamentar