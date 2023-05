Carmopolenses comemoram autorização para pavimentação

O município de Carmópolis recebeu todos os holofotes nesta sexta-feira, 26, durante a quinta edição do programa ‘Sergipe é aqui’. Os moradores agradeceram os mais de 160 serviços disponibilizados pelo Governo do Estado e comemoraram duas grandes notícias: a autorização para início da contratação de serviço de reforma e revitalização do Parque das Mangueiras; e a ordem de serviço para 14 mil m² de asfalto em ruas do município dada pelo governador Fábio Mitidieri.

O Parque das Mangueiras é um belo espaço de lazer e preservação ambiental localizado na cidade. Segundo a servidora de Carmópolis, Vanessa Reis, a revitalização é um antigo anseio da população. “Esse lugar é o que o povo daqui tem para passeios em família, momentos de lazer ao ar livre e para praticar exercícios físicos. Estou muito feliz e realizada que será completamente revitalizado”, comemorou.

Para Vanessa, que trabalha com serviços gerais e realiza diariamente a limpeza no Parque das Mangueiras, a notícia dada aos carmopolenses foi a melhor de todas, pois o Governo do Estado proporcionará melhorias a um espaço público importante na história do município. “Já imagino isso aqui lindo e bem frequentado, como já foi. Esse governador tá de parabéns e eu agradeço muito”, afirmou.

A prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz, destacou o esforço do Governo do Estado em permitir a contratação do serviço para reformar e revitalizar o Parque das Mangueiras, como também por trazer mais desenvolvimento para a cidade, permitindo que mais ruas sejam pavimentadas. “Eu só tenho a agradecer por essas obras, porque eu sei e nunca duvidei do governador, do carinho que tem por Carmópolis, e sei o quanto ele ainda vai nos ajudar. Essas obras são muito importantes, pois é mobilidade, é lazer, é turismo”.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, ressaltou que essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento das comunidades e demonstram o comprometimento do governo estadual em atender às necessidades dos cidadãos. “Eu tenho certeza que essas duas obras trarão grandes benefícios para o município de Carmópolis, porque o futuro começa agora”, concluiu.

Foto: Marcos Rodrigues