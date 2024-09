Carreata “Aracaju na Medida Certa”: Do Mosqueiro à Orla, o povo quer Candisse prefeita de Aracaju

Na manhã deste domingo, 22, a candidata a prefeita de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse, ao lado de sua vice, a professora Rosângela Santana e o time de vereadores do PT da capital realizaram mais uma carreata “Aracaju na Medida Certa”. De início, a candidata de Lula percorreria o bairro do Mosqueiro e as ruas da Zona de Expansão do município. Entretanto, as candidatas, acompanhadas pela militância e apoiadores, decidiram ir além, colorindo de vermelho as ruas da Orla da Atalaia, comprovando mais uma vez a força que tem o time de Lula na capital sergipana.

Esta foi a maior carreata de Candisse de Lula até o momento, mas o amor e a vontade da população de ter uma gestão petista foi ainda maior, reconhecendo que a chapa feminina do PT é a melhor opção para Aracaju.

Durante a carreata petista, só o desejo e a esperança de termos as duas primeiras prefeitas da história de Aracaju foram mais intensos que o calor presente na capital neste dia. Mesmo assim, a recepção da Zona de Expansão e da Orla foi a de sempre, com muitos acenos, abraços e sorrisos da população que sente saudade dos bons tempos do PT em Aracaju, com Marcelo Déda na prefeitura, e Lula na presidência. Das crianças até as pessoas na melhor idade, é visível notar a força, o poder e o brilho da estrela do Partido dos Trabalhadores para nossa gente.

Emocionada, a candidata de Lula em Aracaju não conteve as lágrimas após o grande sucesso da carreata, mostrando que a população aracajuana está reconhecendo, mais do que nunca, Candisse e Professora Rosângela como as melhores candidatas da campanha para a prefeitura municipal em 2024. Além disso, Candisse destacou que os eventos petistas não são “movidos à base do dinheiro e da compra de voto, mas sim de um amor verdadeiro pela ideologia e pelo legado que o Partido dos Trabalhadores tem não só em Aracaju, mas em todo o Brasil.”

“Não seríamos nós se não tivéssemos invadido a Orla. É um movimento espontâneo. Todo mundo começou a aderir da forma mais natural possível. Quando a gente viu, a gente tinha uma grande carreata, sem nenhuma mobilização. Era só o amor, só a vontade, a vontade de vencer que vai nos levar à vitória. Eu tenho certeza que o povo de Aracaju já escolheu. Não vai nos faltar voz, força ou firmeza para chegarmos ao caminho que é nosso: a vitória do 13 no dia 06 de outubro. Falta pouco tempo, mas temos muito a ser feito, e nós, do PT, faremos mais ainda na prefeitura. É 13, é Candisse de Lula e Professora Rosângela 13”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo e Mavi Retrata/Assessoria de Comunicação