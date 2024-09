Carreata no Grageru reforça percepção sobre o crescimento de Luiz Roberto

A percepção ampliada sobre as habilidades e competências exigidas a um gestor para conduzir os destinos da capital, demonstrada através da receptividade da população na aproximação do candidato. Esta foi a evidência consolidada na carreata realizada pelos candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, no bairro Grageru, na noite desta terça-feira, 17. Também participaram do ato o prefeito Edvaldo Nogueira, o senador Laércio Oliveira e o deputado estadual Jorginho Araújo, dentre outros correligionários.

A carreata percorreu diversas ruas do bairro e do conjunto Leite Neto, onde os candidatos residiram na infância e ainda mantém muitos laços. “Os pais de Fabiano possuíam uma padaria, e meus pais conduziam uma mercearia décadas atrás aqui no conjunto Leite Neto. Nos conhecemos nesse período e jamais imaginaríamos que um dia voltaríamos aqui concorrendo à prefeitura. O Grageru e o Leite Neto fazem parte da nossa história”, lembrou Luiz Roberto.

As ações voltadas à preservação dos espaços públicos do local, das condições da infraestrutura e da modernização de equipamentos urbanos também foram mencionados para os moradores durante o trajeto. “´Temos aqui uma área ainda com muita concentração de residências, sejam casas ou apartamentos. Os espaços de convivência, como as praças, são importantíssimas para a socialização dos moradores no local, sobretudo para os idosos e crianças. Vamos continuar investindo para que esses espaços continuem valorizando essa convivência. Esse é um compromisso nosso”, afirmou Fabiano Oliveira.

Decisão

A aposentada Neusa Oliveira, moradora do Leite Neto há mais de três décadas, fez questão de se aproximar da carreata e se dirigir aos candidatos declarando a sua escolha. “Eu ainda não estava acompanhando as eleições. Nesta semana vi o programa de televisão e reconheci Luiz e Fabiano. Não tive dúvidas, eles serão meus escolhidos. Além de terem vivido aqui, são dois grandes gestores”, avaliou. Como ela, muitos moradores também declararam sua opção, baseados naquilo que os candidatos representam como os mais preparados para conduzir os destinos para que Aracaju continue avançando.

Agenda

Ainda nesta terça-feira, o candidato Luiz Roberto participou de um encontro com empresários, pela manhã. Já à tarde, concedeu uma entrevista ao vivo numa emissora de rádio, participando em seguida de um ato com amigos e correligionários no início da noite e, concluindo a agenda, promoveu a carreata no Grageru.

Fonte e foto assessoria

