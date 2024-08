Carreta da Mulher realiza atendimentos no TJ/SE durante a 27ª Semana da Justiça pela Paz em Casa

Com o objetivo de promover o bem-estar e a prevenção de doenças, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual da Saúde (Funesa), levou nesta segunda-feira, 19, os serviços da Carreta da Mulher ao estacionamento do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). A ação ocorreu durante a 27ª Semana da Justiça pela Paz em Casa e ofereceu exames de ultrassonografia transvaginal e mamária, consultas com ginecologista e clínico geral, exames de lâmina, além de aferição de pressão arterial e sinais vitais do público participante do evento.

A Carreta da Mulher foi convidada a atender colaboradoras que trabalham no TJSE, além do público externo participante da 27ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. De acordo com a responsável técnica pelas Unidades Móveis de Saúde do Homem e da Mulher, Samira Almeida, o foco principal da ação foi o rastreamento de cânceres de colo do útero e de mama, além de outros exames e consultas. “Hoje oferecemos ultrassonografia transvaginal e mamária, além de consultas com ginecologistas e clínico geral. Como a ação aconteceu em um único turno, nossa média foi de 30 usuários atendidos por área e serviço”, informou Samira.

Nos casos de diagnósticos que necessitam de maior atenção, a equipe realiza um encaminhamento diretamente para a unidade de referência. “Havendo uma necessidade de uma biópsia ou alteração no colo do útero, por exemplo, a paciente já sai com esse encaminhamento. Caso contrário, ela já recebe o resultado de outros exames na hora”, ressaltou Samira.

Segundo a diretora do Núcleo de Estratégia e Governança da Justiça Federal de Sergipe, Juliana Guimarães, a adesão aos serviços da Carreta da Mulher foi significativa. “Quando estávamos organizando o evento, surgiu a ideia de convidar a Carreta da Mulher para atender nossas colaboradoras terceirizadas, que prestam serviços no Tribunal de Justiça e na Justiça Federal. Tivemos uma adesão total, principalmente aqui no TJSE. Muitas servidoras e outras mulheres que foram convidadas para nossa ação aproveitaram a oportunidade para realizar consultas e exames. Ações como essa são muito importantes, pois permitem que as mulheres cuidem de si e previnam doenças”, destacou.

Adesão ao serviço

Uma das participantes do evento do evento foi a microempreendedora Lidiane Araújo, que considerou a ação importante, especialmente para as mulheres que são mães e têm rotinas intensas. “Eu estava planejando ir ao médico, pois preciso de acompanhamento, mas sempre acabava adiando. Hoje, ao sair para trabalhar, fui surpreendida com a Carreta da Mulher e aproveitei os serviços, especialmente a consulta com o clínico geral, que era o que eu mais precisava”, relatou.

A pescadora Maria Mirele ficou impressionada com a estrutura e os serviços oferecidos pela Carreta da Mulher. “Estou gostando muito dessa oportunidade de realizar exames de forma tão simples, fácil e rápida. Geralmente, só faço exames quando são recomendados pelo médico ou quando estou precisando, mas aqui pude me prevenir e estou feliz por saber que minha saúde está em dia”, comemorou Maria.

ASN – Foto: Nucom Funesa