Caso Lael: médica deixa o presídio para cumprir a prisão domiciliar

A médica Daniele Barreto, acusada de envolvimento na morte do marido, o advogado José Lael Rodrigues Júnior, de 42 anos, em outubro de 2024, deixou o Presídio Feminino, em Nossa Senhora do Socorro, nesta quinta-feira (15). A saída da médica ocorreu após o Supremo Tribunal Federal (STF) converter sua prisão preventiva em prisão domiciliar.

As informações passadas pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (Sejuc) são de que após deixar a unidade prisional, ela foi encaminhada à Central de Monitoramento Eletrônico de Presos (Cemep), onde recebeu uma tornozeleira eletrônica para cumprir a nova medida.

Segundo a advogada de defesa da médica, a prisão domiciliar é um direito de qualquer mulher que tenha filhos menores de 12 anos.

Daniele foi presa no dia 12 de novembro do ano passado, com outras seis pessoas suspeitas de envolvimento na morte.

A motivação seria desconfianças sobre uma relação da esposa com pessoas próximas a ela, além de supostas questões relacionadas a valores financeiros em torno de um possível divórcio.

Foto: reprodução/ redes sociais Douglas Magalhães