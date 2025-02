Cavalo morre atropelado por carro do IML e deputada Kitty Lima clama por políticas públicas

Um dia de luto para a causa animal. Nesse domingo, 23, um cavalo foi atropelado por um carro do Instituto Médico Legal (IML) na entrada da Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro. A deputada estadual e ativista da causa animal, acompanhada do secretário Adriano Bandeira e de um médico veterinário da Secretaria Especial da Promoção e Defesa dos Direitos dos Animais (SEPDAN), tentou salvar o animal, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A deputada lamentou a morte do cavalo e destacou a necessidade urgente de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal. Segundo ela, animais soltos em vias públicas correm riscos fatais e é preciso agir para evitar novas tragédias como essa.

A parlamentar reafirmou seu compromisso na luta pela proteção dos animais e disse que a morte do cavalo não será em vão. “Descanse em paz, amigo querido. Sua partida não será em vão”, declarou a deputada.

Um apelo por mais segurança para os animais

O caso do cavalo atropelado na Taiçoca serve como um alerta para a necessidade de mais segurança para os animais que circulam pelas ruas e rodovias do estado. É preciso que o poder público e a sociedade se unam para encontrar soluções que garantam a integridade física e o bem-estar desses animais.

Fonte: Assessoria